Yayınlanma: 03.04.2025 - 15:49

Güncelleme: 03.04.2025 - 15:49

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından iktidar yanlısı markalardan alışveriş yapılmaması çağrıları sıklıkla dile getirilirken Murat Ülker'in sahibi olduğu 'Şok Marketler'de boykotun başladığı 2 Nisan ile 8 Nisan arasında olacak şekilde yapılan indirimler dikkat çekti. Peki, Şok market kimin? Şok marketin sahibi kim?

ŞOK MARKET KİMİN?

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., Türkiye merkezli bir indirim marketleri zinciridir. Şirket, 1995 yılında Migros tarafından kurulmuş olup Ağustos 2011 tarihinde Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Şirketin merkezi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer almaktadır.

ŞOK MARKET NE ZAMAN KURULDU?

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., 1995 yılında 13 mağaza açarak faaliyetine başladı. Amaç ucuz ve az masraflı ufak boyutlu yaygın bir mağaza ağı kurmak ve raf sistemindeki özelliklerle az personel çalıştırmak ve maliyeti düşürmekti. Migros Ticaret A.Ş. döneminde sırasıyla 2000 yılında 291, 2005 yılında 311, 2009 yılında 980, 2010 yılında 1254 mağaza sayısına ulaşmıştır. 2024 yıl sonu itibariyla toplam mağaza sayısı 10.981 olmuştur.

2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding şirketlerinden Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi.