Sonbahara uyum sağlamanın yolları

12 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Uzman Psikolog Selin Karabulut Hızlan, özellikle büyük şehirlerde sonbahar mevsimine uyum sağlamak için tavsiyelerde bulundu. Hızlan'ın açıklamaları şu şekilde:

-Şehirde aktif çalışan insan olmak maalesef zaman problemini beraberinde getiriyor. Zamanı iyi planlamak, hafta sonlarını ve akşamları daha verimli geçirmek önem kazanıyor. Dans, yabancı dil, enstrüman ve çeşitli eğitimler gibi düzenli katılabileceğimiz aktiviteler edinmek iyi fikir olabilir.

-Kalabalıkla başınız dertte ise kalabalık olmayan ortamlar tercih edilebilir. Alışverişe sabah saatlerinde gitmek, daha az kalabalık olan toplu taşıma araçlarını tercih etmek, trafikten uzak durmak ve online alışveriş yapmak tercih edilebilir.

-Klişe eğlencelerden, klişe mekanlardan uzak durup kendi zevk ve tercihlerimize göre tercihler yapmak iyi gelebilir. Popüler mekanlara gitmek yerine tarzımıza uygun yeni yerler keşfetmek iyi gelebilir.

-Bu kış şu kitapları okuyacağım, şu projeye ağırlık vereceğim, spor yapacağım gibi hedefler koymak keyifli olabilir.

-Okulların açılmasıyla birlikte başlayacak olan okul hazırlıkları, alışveriş, çocukları yeni döneme hazırlama da Eylül ayının vazgeçilmez klasikleri arasında.

-Özellikle İstanbul başta olmak üzere kalabalık şehirlerde hayat her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Sonbaharla birlikte yaz tatili sonrasına, yeni döneme uyum için özellikle bütçe masrafları mümkünse önceden planlanabilir.