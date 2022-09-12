Sonbahara uyum sağlamanın yolları
Okulların açılmasıyla birlikte özellikle şehir hayatına ve sonbahara uyum süreci başlıyor. Plan yapmak ve mevcut planları gözden geçirmenin yeni mevsime geçiş için faydalı olduğunu belirten Uzman Psikolog Selin Karabulut Hızlan, “Bütçe, gündelik yaşam, okul saatleri, kış mevsiminin fiziksel ve duygusal etkileri tekrar gözden geçirilmeli ve yaşam standartlarımızı daha kaliteli, daha verimli ve sürdürülebilir olacak şekilde yeniden düzenlemeliyiz” dedi.
Uzman Psikolog Selin Karabulut Hızlan, özellikle büyük şehirlerde sonbahar mevsimine uyum sağlamak için tavsiyelerde bulundu. Hızlan'ın açıklamaları şu şekilde:
-Şehirde aktif çalışan insan olmak maalesef zaman problemini beraberinde getiriyor. Zamanı iyi planlamak, hafta sonlarını ve akşamları daha verimli geçirmek önem kazanıyor. Dans, yabancı dil, enstrüman ve çeşitli eğitimler gibi düzenli katılabileceğimiz aktiviteler edinmek iyi fikir olabilir.
-Kalabalıkla başınız dertte ise kalabalık olmayan ortamlar tercih edilebilir. Alışverişe sabah saatlerinde gitmek, daha az kalabalık olan toplu taşıma araçlarını tercih etmek, trafikten uzak durmak ve online alışveriş yapmak tercih edilebilir.
-Klişe eğlencelerden, klişe mekanlardan uzak durup kendi zevk ve tercihlerimize göre tercihler yapmak iyi gelebilir. Popüler mekanlara gitmek yerine tarzımıza uygun yeni yerler keşfetmek iyi gelebilir.
-Bu kış şu kitapları okuyacağım, şu projeye ağırlık vereceğim, spor yapacağım gibi hedefler koymak keyifli olabilir.
-Okulların açılmasıyla birlikte başlayacak olan okul hazırlıkları, alışveriş, çocukları yeni döneme hazırlama da Eylül ayının vazgeçilmez klasikleri arasında.
-Özellikle İstanbul başta olmak üzere kalabalık şehirlerde hayat her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Sonbaharla birlikte yaz tatili sonrasına, yeni döneme uyum için özellikle bütçe masrafları mümkünse önceden planlanabilir.
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu
- Erdoğan için harekete geçildi
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'
- Cumhur İttifakı'na soğuk duş
- Uzmanından Covid-19 açıklaması: Kasıma dikkat çekti