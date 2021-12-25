Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Amsterdam'da çektirdiği fotoğraflar sebebiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Fenomen Merve Taşkın'a, Amsterdam'daki Seks Müzesi ve Red Light District’te çektirdiği fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı için dava açılmıştı. Geçen gün görülen mahkemeyle Taşkın'a 'müstehcenlik' suçundan 5 ay hapis cezası verildiği açıklandı.
Amsterdam’daki Seks Müzesi ve ünlü Red Light District’te çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlayınca müstehcenlik suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
"SUÇ İŞLEMEDİM, PAYLAŞIMI ORADA YAPTIM"
23 yaşındaki Merve Taşkın geçen yıl ocak ayında, doğum gününde Hollanda’ya gitti. Amsterdam’daki Seks Müzesi ve Red Light District’i de ziyaret eden Merve Taşkın, burada çektiği objelerin fotoğraflarını paylaştı, poz verdi. Yaklaşık 3 ay sonra tatil için bu kez Çanakkale’ye giden Merve Taşkın, kaldığı otelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Merve Taşkın, hakkında müstehcenlik suçlamasıyla soruşturma açıldığını öğrendi. Taşkın’a müstehcen paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Fenomene açılan dava dünya medyasında da haber oldu.
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davada savunma yapan Merve Taşkın, fotoğrafları bir müzede çektirdiğini ve kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi. Taşkın, “Suç işlemedim. Paylaşımı orada yaptım. Orada suç değil” dedi.
İYİ HAL İNDİRİMİ
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi önceki gün görülen duruşmada Merve Taşkın hakkındaki kararını açıkladı. Taşkın’a 6 ay hapis cezası veren mahkeme, iyi halle cezayı 5 aya indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Merve Taşkın aldığı ceza nedeniyle 5 yıl denetime tabi tutulacak. Eğer bu süre içerisinde bir ceza işlerse 5 ay cezaevine girecek.
Merve Taşkın, kararı, “İfade hürriyeti kapsamında dünyanın ne kadar gerisinde olduğumuzu gösteriyor” diye yorumladı.
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