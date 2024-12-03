Sosyal Medyanın Yıldızı İbrahim Tilaver: GQ Galasında 'vale sanıldım' diyerek güldürdü

Yayınlanma: 03.12.2024 - 18:02

Güncelleme: 04.12.2024 - 09:26

Sosyal medya fenomeni ve başarılı yapımcı İbrahim Tilaver, GQ ödül töreninde yaşadığı ilginç bir olayla gündeme geldi. Genç iş insanı, törende kendisini vale sanan iki kadınla yaşadığı diyalogu paylaştı.

24 yaşında kendi yapım şirketi 'Lais Records' ile müzik dünyasına adım atan İbrahim Tilaver, Cashflow, Reynmen ve Lvbel C5 gibi popüler şarkıcıların şarkılarına imza atarak büyük bir çıkış yaptı. Ancak son zamanlarda daha fazla dikkat çeken Tilaver, GQ galasında farklı bir olayla dikkatleri üzerine topladı.

Tilaver, kendisini arkadan gören iki kadının vale sandığını fark etti. Kendisini vale sanan kadınlarla şaka yollu bir diyalog kurarak durumu gazetecilere anlattı: "Bir şey olmaz, canları sağ olsun. Ben kırılmam öyle şeylere. Arkamdan görüp vale sandılar."

O anları video kaydına alan Tilaver, sosyal medyada bu eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. GQ galasında yaşadığı bu komik anılar, sosyal medyada hızla yayıldı ve fenomenin takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

İbrahim Tilaver’in sosyal medya paylaşımları, gençlerin ve müzikseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Başarılarıyla dikkat çeken ve kendine özgü kişiliğiyle tanınan Tilaver, sosyal medyanın yeni yıldızlarından biri olarak yükselmeye devam ediyor.