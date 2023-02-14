Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin kimdir? Mehmet Bedri Gültekin neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 12:44

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 12:44

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Mehmet Bedri Gültekin, Ankara’daki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Bedri Gültekin'in yaşamı, kariyeri ve ölüm nedeni merak edildi. İşte ayrıntılar...

SOSYALİST CUMHURIYET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MEHMET BEDRİ GÜLTEKİN KİMDİR?

Mehmet Bedri Gültekin , 1953'te Tunceli'nin merkeze bağlı Gömemiş köyünde doğdu. İlkokulu burada, ortaokul ve liseyi ise Tunceli’de okudu. 1969-1970 yıllarında Tunceli Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesini kazandı. Üniversiteye girdiği yıl Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) bünyesindeki ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübüne üye oldu.

12 Mart Askeri Darbesi'nden sonra Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi’nde yer aldı. 4 Mart 1972 günü Urfa’nın Siverek ilçesinde gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Diyarbakır ve Mamak askeri tutukevlerinde iki buçuk yıl hapis yattı. Ecevit Hükümetinin 1974 baharında af yasası çıkarmasıyla 12 Temmuz 1974’te serbest bırakıldı.

1974’de haftalık Aydınlık Dergisi’nin yayımlanmasında görev aldı. Tunceli’de derginin bürosunu açtı ancak bir düre sonra derginin bütün büroları polis tarafından basıldı, dergi çalışanlarının bir kısmı tutuklandı. Bedri Gültekin hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı ve Aydınlık davasından yargılanması 1977 yılına kadar sürdü. Dava, beraat kararıyla sonuçlandı.

1978'de Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin kurulmasının ardından bu partinin çeşitli kademelerinde görev aldı. 28-29 Ocak 1980 tarihlerinde yapılan partinin birinci kongresinden sonra Merkez Komitesi’ne ve Başkanlık Kurulu Üyeliği’ne seçildi.

12 Eylül askeri darbesi sonrası Gültekin ve arkadaşları hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılarak 4 Kasım 1980'de gözaltına alınan Gültekin, 1984’te tahliye oldu. Gültekin, Türkiye İşçi Köylü Partisi Davası’ndaki yargılanmasının sonucunda 8 yıl ağır hapis cezasına çarptırarak ömür boyu siyasi hakları yasaklandı. 1978-85 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim aldı. Saçak Dergisi’nin yazı kurulu üyesi olarak çalıştı. Arkadaşları ile birlikte haftalık haber yorum dergisinin yayınlanması için hazırlıklar yaptı ve 2000’e Doğru Dergisi 1987 yılı başlarında yayın hayatına başladı.

Ardından 1989 yılında 2000’e Doğru Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak Diyarbakır bürosunu açtı ve iki yılı aşkın bir süre bu bölgede görev yaptı. 1991'de Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle hakkındaki ömür boyu siyaset yasağı da kalktı. Bunun üzerine Sosyalist Parti’ye üye oldu. Partinin Temmuz 1991’de yapılan 2. Kongresi’nde Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyeliğine seçildi. Parti’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Aynı yıl, Milletvekili Genel Seçimlerinde Parti’nin Tunceli Milletvekili adayı oldu. Sosyalist Partisi, 1992 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Bunun ardından Gültekin, arkadaşlarıyla birlikte İşçi Partisi’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. İşçi Partisi’nde de Merkez Komitesi ve Başkanlık Kurulu üyesi oldu ve Genel Başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 1994 yılında yapılan 3. Genel Kongreden sonra Parti’nin genel sekreterlik görevini yürüttü.

İşçi Partisi 24 Eylül 1998 günü yapılan baskınlarla Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Genel Sekreter Mehmet Bedri Gültekin gözaltına alındı. Yargılama sonucunda Gültekin 2 ay tutuklu kaldı.

Mehmet Bedri Gültekin’in bugüne kadar çeşitli dergi ve gazetede makale ve inceleme yazıları yayımlandı. Makale ve incelemeleri Aydınlık, Bora, Türkiye Gerçeği, Varlık, Saçak, 2000’e Doğru, Yüzyıl, Teori, Öğretmen Dünyası, Papirüs gazete ve dergilerinde yer aldı. Mehmet Bedri Gültekin, sarı basın kartı sahibiydi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi'nden 'Elazığ Belediye Başkan Adayı' oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Bedri Gültekin, evli ve bir çocuk babasıydı.

MEHMET BEDRIİ GÜLTEKİN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Mehmet Bedri Gültekin, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 70 yaşında hayata veda eden Gültekin'in ölümü, Sosyalist Cumhuriyet Partisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelerle duyuruldu:

"Genel başkanımız, abimiz, canımız, önderimiz, güzel insan Mehmet Bedri Gültekin'i bu sabah kaybettik. Kalp krizi geçirdi, bütün müdahalelere rağmen kurtaramadık."

Mehmet Bedri Gültekin’in cenazesinin yarın (15 Şubat 2021 Çarşamba) Sosyalist Cumhuriyet Partisi Genel Merkezi önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Tunceli merkeze bağlı Gömemiş köyüne gönderileceği ve 16 Şubat Perşembe günü toprağa verileceği belirtildi.