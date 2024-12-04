Soyulmuş sarımsakları en uzun süre saklamanın pratik yöntemi...
Mutfakta pratikliğin sırrı ürünleri çoğunlukla dondurucuda saklamak olur. İşte soyulmuş sarımsakları saklamanın en pratik yolu...
Sarımsakları önceden soyup saklamak, mutfakta zaman kazanmanın harika bir yoludur. İşte soyulmuş sarımsakları uzun süre taze ve kullanıma hazır tutmanın en pratik yöntemi...
ADIM ADIM UYGULAMA
Sarımsaklarınızın kabuklarını dikkatlice soyun ve iyice yıkayın.:
Yıkadıktan sonra sarımsakları mutlaka temiz bir bez ya da kağıt havlu yardımıyla tamamen kurulayın. Sarımsakların kuru olması, küf oluşumunu önleyecek ve uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.
Tamamen kurumuş sarımsakları dondurucuya uygun, hava almayan kapaklı bir kaba ya da buzdolabı poşetlerine aktarın.
Sarımsaklarınızı dondurucuya yerleştirin. Bu şekilde, yemek yaparken ihtiyacınız kadarını kolayca alabilir ve doğrudan kullanabilirsiniz.
AVANTAJLARI
Zamandan Tasarruf: Yemek hazırlığı sırasında sarımsak soymakla uğraşmazsınız.
Uzun Süreli Tazelik: Dondurucuda saklanan sarımsaklar tazeliğini ve aromasını uzun süre korur.
Pratik Kullanım: Gerektiğinde sarımsakları doğrudan dondurucudan çıkarıp kullanabilirsiniz.
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