Star Trek yıldızı Annie Wersching yaşamını yitirdi

'Star Trek', '24' gibi dizilerde yer alarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Annie Wersching 45 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 09:48
Star Trek yıldızı Annie Wersching yaşamını yitirdi
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'24', 'Star Trek', 'The Vampire Diaries' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Annie Wersching'ten acı haber geldi.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Wersching,  45 yaşında yaşamını yitirdi. 2020 yılından beri kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. 

ANNİE WESCHİNG KİMDİR?

ABD'li ünlü oyuncu Annie Wersching, 28 Mart 1977 yılında St. Louis'de doğdu. Crossroads College Preparatory School'da lise eğitimini aldı. Millikin Üniversitesi'nde müzikal tiyatro bölümünden mezun oldu.

2000'lerin başlarından itibaren çok sayıda dizide bölüm oyuncusu olarak yer bulan oyuncu, 2009'da 24 dizisinin 7. sezonuna FBI ajanı Renee Walker karakteriyle katıldı ve 8. sezonun sonuna dek dizide yer aldı. Bosch dizisinin 1. sezonunda Julia Brasher karakterine hayat veren Wersching, Vampir Günlükleri (The Vampire Diaries) dizisinin 6. ve 7. sezonlarında Lillian Salvatore rolüyle yer aldı. 2017'de başlayan Runaways dizisinde de Leslie Dean'i canlandırdı.

2009 yılında aktör Stephen Full ile evlenen Wersching'in Freddie (d. 2010) ve Ozzie (d. 2013) adlarında 2 çocuğu bulunmaktadır.

 

 


Annie Wersching Star Trek

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