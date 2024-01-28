Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:18

Güncelleme: 28.01.2024 - 23:41

Survivor Allstar'da cumartesi günü haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar 28 Ocak akşamında ikinci dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Yarışmada Sercan'ın sakatlandığı görüntüler yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu? Sercan'a ne oldu?

SURVİVOR'A YEDEKLERDEN KİMLER GELDİ?

Survivor Allstar'da dördüncü hafta büyük bir heyecanla başladı. İlk dokunulmazlık oyununun öncesinde yedeklerden gelecek isimler takımlara dahil oldu. Kırmızı takıma 2018 yarışmacılarından Mustafa Kemal, mavi takıma ise 2021 yarışmacısı Dora dahil oldu.

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdan dört adayın çıktığı haftanın ardından Allstar'da dördüncü haftada ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oylama sonucunda en çok oyu alan Kardeniz ilk eleme adayı seçildi. Kardeniz'in dışında Bozok ve Sercan geçen haftanın eleme adayları olarak potada yer alıyor.

HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve Kırmızı takımın yarışmacıları 28 Ocak akşamında ikinci dokunulmazlık oyununu oynamak için yeniden buluştu. Nefes kesen oyunun ardından kazanan mavi takım oldu.