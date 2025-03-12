Survivor Allstar'da eleme adayı kim oldu? 12 Mart'ta kim kazandı?

Yayınlanma: 12.03.2025 - 23:19

Güncelleme: 12.03.2025 - 23:19

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor.12 Mart 2025 Çarşamba günü üçüncü eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor 12 Mart 2025 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da ilk eleme adayı Elif olmuştu. Survivor'da ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim ise Asena oldu.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’da iletişim oyununu All Star takımı kazandı.

SURVIVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın 3. oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Oyunun ardından konseyde eleme adayı belli olacak.