Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları kim oldu?
Survivor 2025, 24 Şubat Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları kim oldu?
All Star ve gönüllüler takımı iletişim ödül oyununu kazanmak için ilk kez karşı karşıya geldi. Kazanan takım ailesiyle konuşma fırsatını elde etti. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları kim oldu?
SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu yılın ilk iletişim ödülü 24 Şubat Pazartesi günü oynandı. İki takım da sevdikleriyle görüşmek için kıyasıya yarışmaya girdi. Bu yılın ilk ödül oyununu All Star takımı kazandı. Skor 12-8 oldu.
SURVİVOR'DA BU HAFTA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
- Meryem (All Star)
- Senem (Gönüllüler)
SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da Mehmet ve Efecan adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunu kaybeden Mehmet adaya veda eden isim oldu.
Etiketler: #survivor iletişim oyunu #survivor #yarışma
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