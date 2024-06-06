Yayınlanma: 06.06.2024 - 23:17

Güncelleme: 06.06.2024 - 23:17

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star yarışmasında bu akşam elenen isim belli oldu. Atakan, Seda, Nefise ve Merve'nin eleme potasında yer aldığı yarışmada heyecan dolu anlar yaşandı. Bu akşam, eleme potasındaki yarışmacılar düelloya çıktı ve bir kişi adaya veda etti. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

DÜELLO EŞLEŞMELERİ

Düello eşleşmeleri ise performans yüzdelerine göre belirlendi. Düellonun ilk turunda Seda ile Merve, Atakan ile Nefise karşılaştı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da henüz elenen isim belli olmadı. Haberimiz güncellenecektir.