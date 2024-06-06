Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

En çok izlenen programlardan biri olan Survivor All Star, bu hafta eleme oyunuyla devam etti. Yarışmadan kimin ayrıldığını merak eden yurttaşlar sosyal medyada araştırmaya başladı. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 23:17
Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
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Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star yarışmasında bu akşam elenen isim belli oldu. Atakan, Seda, Nefise ve Merve'nin eleme potasında yer aldığı yarışmada heyecan dolu anlar yaşandı. Bu akşam, eleme potasındaki yarışmacılar düelloya çıktı ve bir kişi adaya veda etti. Peki, Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı... 

DÜELLO EŞLEŞMELERİ

Düello eşleşmeleri ise performans yüzdelerine göre belirlendi. Düellonun ilk turunda Seda ile Merve, Atakan ile Nefise karşılaştı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da henüz elenen isim belli olmadı. Haberimiz güncellenecektir.


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