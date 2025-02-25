Yayınlanma: 25.02.2025 - 23:19

Güncelleme: 25.02.2025 - 23:19

Survivor All Star 2025 heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada, birbirinden iddialı isimler kıyasıya mücadele ediyor. 24 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Şubat Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVIVR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ve ödül oyununu 12-8'lik skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim henüz belli olmadı.