Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 00:52

Güncelleme: 03.04.2024 - 00:52

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 2 Nisan'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın üçüncü eleme adayı dokunulmazlık mücadelesi sonrası ada konseyinde belli oluyor.

Haftanın son dokunulmazlık oyununu 12-10'luk skorla KIRMIZI TAKIM kazandı.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununda Mavi takımın Kırmızı takıma mağlup olmasının ardından Mavi takım ada konseyinde üçüncü eleme adayını belirledi. Üçüncü eleme adayı, ismi en çok yazılan Poyraz oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ada konseyinde eleme adayını belirledi. Haftanın ikinci eleme adayı ismi en çok yazılan Sercan Yıldırım oldu.

SURVİVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyinde eleme adayını belirledi. Mavi takım arasında yapılan oylamada bu hafta ilk eleme adayı Yaman’dan fazla oy alan Hakan oldu. Hakan, Bozok’un elendiği hafta da eleme adaylarından biriydi.