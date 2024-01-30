Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu?

Yayınlanma: 30.01.2024 - 19:51

Güncelleme: 30.01.2024 - 19:51

Survivor Allstar'da oynanan üç dokunulmazlık oyununun ardından üç eleme adayı belli oldu. Yarışmacılar 30 Ocak akşamında dördüncü dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor Allstar'da eleme adayları kim oldu?

SURVİVOR'A YEDEKLERDEN KİMLER GELDİ?

Survivor Allstar'da dördüncü hafta büyük bir heyecanla başladı. İlk dokunulmazlık oyununun öncesinde yedeklerden gelecek isimler takımlara dahil oldu. Kırmızı takıma 2018 yarışmacılarından Mustafa Kemal, mavi takıma ise 2021 yarışmacısı Dora dahil oldu.

HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımdan dört adayın çıktığı haftanın ardından Allstar'da dördüncü haftada ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun kazananı Mavi takım oldu.

HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve Kırmızı takımın yarışmacıları 28 Ocak akşamında ikinci dokunulmazlık oyununu oynamak için yeniden buluştu. Nefes kesen oyunun ardından kazanan mavi takım oldu.

HAFTANIN ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

İki mağlubiyetin ardından kırmızı takım büyük büyük bir motivasyon ile oyuna katıldı. Mavi takım yarışmacıları ise nağmalup devam etmek istese de bu seriyi üçüncü dokunulmazlık oyununda kırmızı takım kırmayı başardı. Bugünün kazananı kırmızı takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan Kardeniz ilk eleme adayı seçildi. Kardeniz'in dışında Bozok ve Sercan geçen haftanın eleme adayları olarak potada yer alıyor.

28 Ocak akşamında oynanan oyunun ardından potaya giren isim Pınar olmuştu. Üçüncü dokunulmazlık oyununun sonucunda ise eleme adayı olarak belirlenen isim Aysu oldu.

HAFTANIN SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar haftanın son dokunulmazlık oyununu oynamak için sahneye çıktı. 2-1'lik skorla mavi takımın önde olduğu haftada son dokunulmazlık oyununun kazananı 30 Ocak akşamı yayımlanan bölümün ardından belli olacak.