Yayınlanma: 06.02.2025 - 23:44

Güncelleme: 06.02.2025 - 23:48

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Şubat'ta kim eleme adayı oldu? İşte, ayrıntılar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2025'in yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu 12-5'lik skorla Gönlüllüler kazandı.

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

4 Şubat'ta gerçekleşen takım oyunun ardından ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Mehmet oldu.

5 ŞUBAT'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Sedat oldu.

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Zeynep elenen son yarışmacı oldu.