Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Şubat'ta kim eleme adayı oldu?
Survivor 2025'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Survivor All Star'ın yeni sezonunda dokunulmazlık mücadelesi hız kesmeden devam etti. Dokunulmazlık oyununun ardından bu haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Şubat'ta kim eleme adayı oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Dokunulmazlık mücadelesinin ardından haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Eleme adayları erkek yarışmacılar arasından seçildi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 6 Şubat'ta kim eleme adayı oldu? İşte, ayrıntılar...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2025'in yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu 12-5'lik skorla Gönlüllüler kazandı.
SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
4 Şubat'ta gerçekleşen takım oyunun ardından ilk eleme adayı olarak belirlenen isim Mehmet oldu.
5 ŞUBAT'TA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlenen isim Sedat oldu.
SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Zeynep elenen son yarışmacı oldu.
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