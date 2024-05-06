Yayınlanma: 06.05.2024 - 20:12

Güncelleme: 06.05.2024 - 20:12

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda eleme potasına giren ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte adaylar...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Perşembe günü yayımlanan All Star eleme gecesinde adaya veda eden Mavi Takım yarışmacılarından Yasin oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın birinci eleme adayı Batuhan, ikinci eleme adayı da Mavi Takım'dan Yunus Emre oldu. Üçüncü eleme adayı bugün oynanan oyunun ardından belli olacak.