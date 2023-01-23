Tarhana çorbası içerken 2 kez düşünün.. Uzmanı gerçeği açıkladı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 19:01

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 19:01

Tarhana çorbası, Türk mutfağında daha çok kış aylarında tüketilmektedir. Özellikle hasta çorbası da olarak bilinen tarhana çorbasının yapılışı biraz zahmet istemektedir. Bir uzman tarafından yapılan açıklama tarhana çorbasıyla ilgili bildiğimiz tüm gerçekleri alt üst etti.

HASTALARA NEDEN TARHANA ÇORBASI VERİLMELİ?

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, Anadolu mutfağının vazgeçilmezi tarhana çorbasının bebek ve çocuklar için besleyici değerlerinin yetersiz olduğunu belirterek, hastalara da bu çorbanın içirilmemesi gerektiğini söyledi.

PEKİ HASTALAR İÇİN EN UYGUN ÇORBA HANGİSİ?

Kış aylarında çok sayıda hastalıkla karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle ''grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı'' gibi rahatsızlıklar ilk sırada yer alıyor. Tarhana çorbası her ne kadar sevilen bir çorba olsa da özellikle hasta kişilere bir çok uzman tarafından önerilmiyor. Tarhana çorbası yerine yapabileceğiniz çorbaların listesini sizler için derledik.

Kış hastalıklarından koruyan çorbalar;

* Tavuk suyu çorbası

* Balık çorbası

* Kelle paça çorbası

* İşkembe çorbası

* Pırasa çorbası

Bu çorbalar sadece kış hastalıklarından korumuyor aynı zamanda da besleyici özelliği sayesinde vücudun tüm besin ihtiyacını karşılıyor. Çorba yaparken sağlıklı olması açısından mutlaka içme suyu kullanın. Çeşme suyuyla yapılan çorbalar sağlıksız olmaktadır.

Önemli hatırlatma; Yapmış olduğunuz çorbaya mutlaka 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ekleyin. Elma sirkesi sayesinde yaptığınız çorba çok daha şifalı bir çorba olacaktır.