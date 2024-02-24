Taşköprü'de 4 bin ailenin geçim kapısı! Bu yıl ekim erken başladı...

Taşköprü sarımsağı hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle bu yıl toprakla erken buluşturuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:16
Taşköprü'de 4 bin ailenin geçim kapısı! Bu yıl ekim erken başladı...
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli sarımsağın ekimine bu yıl erken başlandı.

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde sarımsak, her yıl şubat ayının sonu ile mart ayının başında dikilip temmuz ayında hasat ediliyor.

Bu yıl hava sıcaklıklarının şubat ayının başından itibaren yüksek seyretmesi nedeniyle sarımsak toprakla yaklaşık 20 gün erken buluşturuldu.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine, Taşköprü sarımsağının diğer sarımsaklardan farklı ve üstün özellikleri olduğunu söyledi.

Laboratuvar ortamında sarımsağın kimyasal özelliklerinin tespit edildiğini belirten Eligüzeloğlu, "Kalsiyum ve potasyum oranı diğer sarımsaklara göre daha fazla çıktı. Çinko oranı da diğer sarımsaklara göre çok daha yüksek. Kuru madde oranının yüksek olması da raf ömrünü uzatıyor. 10 ayla diğer sarımsaklardan çok daha uzun raf ömrüne sahip." dedi.

Taşköprü sarımsağının ekim zamanının iklim şartları nedeniyle değişebildiğini dile getiren Eligüzeloğlu, şöyle devam etti:

"Genel olarak şubat ayında dişleme süreci var. Toprağın durumunun müsait olmasına göre ekime geçiyoruz. Temmuz ayında hasat oluyor. Bu süreç içinde sulama, çapalama, gübreleme evreleri oluyor. Bu sene erken başladı. Normalde şubat ayının sonları, mart ayında sarımsağı dişliyorduk. Şu anda sarımsağın neredeyse üçte biri ekildi. Toprak, iklim şartları çok müsait. O yüzden bu yıl ekim erken başladı."

İlçede 90'dan fazla köyde sarımsak yetiştirildiğine işaret eden Eligüzeloğlu, yaklaşık 4 bin ailenin geçimini sarımsak üretimiyle sağladığını ve yıllık yaklaşık 25 bin ton üretim yaptıklarını kaydetti.

Üreticilerden Meliha Atasoy da çocukluğundan itibaren sarımsak tarımı yaptığını belirterek, "Ocak ve şubat aylarında sarımsağı ekime hazırlarız. Mayıs ayında çapalıyoruz. Temmuz ayında da mahsulümüzü topluyoruz, daha sonra temizleyip satışını yapıyoruz." dedi.


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