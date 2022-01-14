Tatlıtuğ çiftinden Bodrum'da anlamlı destek: 'Satın alma sahiplen'

14 Ocak 2022 Cuma, 15:08

Yaşamlarının bir bölümünü Bodrum’daki evlerinde sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi ziyaretleri sonrasında Bodrum Belediyesi’nde Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Veteriner İşleri Müdürü Serkan Kanik, Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu ve Bodrum Kent konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Gurubu Sözcüsü İnci Kutay ile bir araya geldi.

İstanbul’daki evlerinde kedi, köpek ve tavuklarıyla yaşadıklarını belirten ünlü çift, Bodrum’a geldiklerinde de sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenirken, ilçede sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilecek projelere destek vermek istediklerini söyledi.

"SATIN ALMA SAHİPLEN"

Hayvan sevgisiyle tanınan Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Talıtuğ, bir köpeği severken kaydedilen ve #satınalmasahiplen etiketi ile paylaştığı görüntüde, “Hepsi sevgi dolu gözlerle sahiplenmemizi bekliyor” dedi.

Hayvan sevgisini, sosyal medyadan yaptığı birçok paylaşımla gösteren Başak Dizer ise "Bugün gönülden hayvansever, harika bir ekiple tanıştık. Çok düzenli, sevgi dolu bir barınak. Sahiplenecek bir sürü güzel köpekleri var. İnci Hanım ve Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği ile iç içe çalışan bir belediye. Hayvanlara desteklerinizi bekliyorlar. Ah keşke hepinizi kurtarabilsek. Dünya tatlıları bunlar. Burada olmayı hak etmiyorlar" diye konuştu.