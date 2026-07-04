Taylor Swift ve Travis Kelce resmen evlendi: Nikâhı Adam Sandler kıydı

ABD'li ünlü pop yıldızı Taylor Swift ve Kansas City Chiefs takımında Amerikan futbolu oynayan nişanlısı Travis Kelce, New York'ta dünyaevine girdi. Çift, düğün töreni için New York'un dünyaca ünlü etkinlik alanı Madison Square Garden salonunu tercih etti.

Spor ve sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren törende sürpriz bir isim de görev aldı; nikâh memurluğunu ABD'li ünlü oyuncu Adam Sandler yaptı.

Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinin evliliği Madison Square Garden'da böyle duyuruldu.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

Görkemli törene Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Tom Brady ve Steven Spielberg gibi spor ve eğlence dünyasından birçok tanınmış kişi katıldı.

Nikâh anına dair detaylar da paylaşıldı. Taylor Swift'in Basın Danışmanı Tree Paine, nikâh esnasında çiftin yanlarında Taylor Swift'in küçük kardeşi Austin Swift ve Travis Kelce'nin ağabeyi Jason Kelce'nin bulunduğunu açıkladı.

ABD'li pop yıldızı Taylor Swift ve Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce, Ağustos 2025'te nişanlandıklarını kamuoyuna duyurmuştu.