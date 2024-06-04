Taze fasulyeye benzeyen protein zengini besin: Edamame ve bilinmeyen faydaları...

Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:24

Güncelleme: 04.06.2024 - 13:24

Edamame, soya fasulyesi ailesine ait bir bitki olan ve genellikle yeşil olarak tüketilen, dikkat çekici bir atıştırmalıktır. Özellikle Asya mutfağında sıkça kullanılan edamame, sağlıklı bir protein kaynağı olmasının yanı sıra içerdiği demir ve kalsiyum ile de besleyicidir. Edamame'nin popülerliği, sağlık açısından sunduğu faydalarla da bağlantılıdır. Peki, görünüşüyle taze fasulyeyi andıran bu besin nedir? İşte edamame ve bilinmeyen faydaları...

EDAMAME NEDİR?

Edamame, soya fasulyesinin olgunlaşmamış hali olarak bilinir ve yeşil soya fasulyesi olarak adlandırılır. Bu yeşil fasulye, sert ve kuru değil, tam tersine yumuşak ve yenilebilir bir yapıya sahiptir. Edamame, salatalarda, pirinçle yapılan yemeklerde ve Japon mutfağının çeşitli yemeklerinde kullanılmak için ideal bir malzemedir. Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilir. Genellikle tuz ve limonla birlikte servis edilerek tüketilmesi tavsiye edilir.

Yumuşak dokusu ve hafif tatlı tadıyla öne çıkan edamame, sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık veya yemek malzemesi olarak tercih edilir. Özellikle Asya mutfağından ilham alan tariflerde sıkça kullanılır. Taze ve besleyici yapısıyla sofraları renklendiren edamame, çeşitli yemeklerde kullanılarak besleyici ve keyifli bir deneyim sunar.

EDAMAMENİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

Kalori 188

Protein 18.4g

Yağ 8.06g

Karbonhidrat 13.8g

Lif 8.06g

Demir 3.52 mg

Bakır 0,535 mg

Manganez 1.58 mg

Tiamin 0.31 mg

Riboflavin 0.24 mg

Folat 482 mikrogram

EDAMAMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Edamame, sağlık üzerinde bir dizi olumlu etkiye sahip olan besleyici bir atıştırmalıktır. İşte bu etkilerden bazıları:

Kalp ve damar sağlığını destekler, bu da kalp rahatsızlıklarının riskini azaltabilir.

Depresyon riskini azaltabilir ve zamanla depresyonun ortadan kalkmasına yardımcı olabilir, özellikle depresyona meyilli gençler için önerilir.

Başta K vitamini ve folat olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Edamame, ıspanak, fasulye, kabak, domates ve pancar gibi bitki kaynaklarından daha fazla demir ve protein içerir. Uzmanlar, bu besin maddelerini tüketmenin doğurganlığı artırabileceğini belirtmektedir.

Kemik mineral yoğunluğunu artırarak, daha sağlam bir iskelet yapısının oluşmasına katkı sağlayabilir.

Bu nedenlerle, edamame sağlıklı bir beslenme programının önemli bir parçası olabilir ve çeşitli sağlık yararları sağlayabilir.

EDAMAME NASIL TÜKETİLİR?

Edamame, çeşitli şekillerde hazırlanabilir ve tüketilebilir. Örneğin, edamameyi çerez olarak, salata içinde veya lezzetli bir meze olarak hazırlayabilirsiniz. Edamame, sağlıklı bir soya proteini kaynağıdır ve özellikle vegan ve vejetaryen beslenenler için ideal bir seçenektir. Sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir ve genellikle tuz ve limon eşliğinde yenilir. Edamame, sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık veya yemek malzemesi olarak tercih edilebilir. Taze ve besleyici yapısıyla sofralarınızı renklendirirken, sağlık açısından da değerli bir katkı sağlar.

EDAMAME NASIL PİŞİRİLİR?

Edamameyi pişirmek için basit ve lezzetli bir yöntem şudur:

1. Yöntem:

Bir tencerede suyu kaynatın ve içine bir miktar iri taneli deniz tuzu ve edamameyi ekleyin. Edamameleri kaynar suda yaklaşık 4-5 dakika kadar haşlayın. Haşlama işlemi sona erdiğinde, edamameleri suyunu iyice süzün ve ardından buzlu su dolu bir kaba alarak şoklayın. Edamamelerin suyunu tekrar süzdükten sonra servis tabağına alın. Üzerlerine bir miktar deniz tuzu serpin ve limon suyu gezdirerek servis yapın. Daha fazla lezzet için dilerseniz, soteleme tavasında zeytinyağı, çeşitli baharatlar ve sarımsak ile soteleyebilirsiniz.

2. Yöntem:

Buharda pişirmek isterseniz, edamameleri bir buhar tenceresine veya kevgire alın ve üzerine su dolu bir tencere yerleştirerek yumuşayana kadar pişirin.

3. Yöntem:

Alternatif olarak, edamameleri bir su içinde mikrodalgada da pişirebilirsiniz.