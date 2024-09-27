Televizyonda gördü yetiştirmeye başladı, şimdi 4 ton hasat ediyor!

Kahramanmaraş'ın Afşin taraflarında yetiştirilen üzümü televizyonda görüp yetiştirmeye başlayan bir kişi, 8 dönüm alanda 4 ton üzüm hasadı yaptı.

Televizyonda gördü yetiştirmeye başladı, şimdi 4 ton hasat ediyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:49

Afşin ilçesine bağlı Başüstü Mahallesi'nde 9 sene önce başladığı üzüm yetiştiriciliğinde üretim yapan Tahsin Benli, bu bölgenin belirli yerlerinde yetişen bu cins üzümü şeker hastalarının da sık tercih ettiğini belirtti. Benli, "Dönümünden 4 ton üzüm aldığımız bağımızda 4 çeşit üzüm yetiştiriyoruz. Bir televizyon programında izlediğim üzüm yetiştiriciliğini kendi imkanlarımla ilçede başlattım. Ürünlerimizin hasadı yapılır yapılmaz hızla tükeniyor. Çarşamba ve pazar günleri Afşin kapalı pazar yerinin yanında bulunan açık pazar yerinde diğer günlerde ise şehir merkezinde satışa sunuyoruz. Üzümlerimize ilgi hayli büyük" dedi.

Benli, "Artık üretimlerimiz rayına oturdu. Üzümlerimiz de tanınıyor, biliniyor ve beğeniliyor. Biz büyüklerimizden burada her yıl yapılmak üzere üzüm festivali ya da şenliği istiyoruz" ifadesini kullandı.


Etiketler: #kahramanmaraş #Rekolte #Üzüm

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