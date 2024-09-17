Testo Taylan kimdir? Testo Taylan kaç yaşında, nereli?

Özellikle son zamanlarda Youtube üzerinde çektiği videolarla gündeme gelen isimlerden biri de Testo Taylan oldu. Peki, Testo Taylan kimdir? Testo Taylan kaç yaşında, nereli?

Testo Taylan kimdir? Testo Taylan kaç yaşında, nereli?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2024 - 14:06

Sosyal medyada "Hatırladın mı lan beni?" isimli videoda şiddete uğrayan küçük çocuğu, YouTuber Testo Taylan ziyaret etti. Peki, Testo Taylan kimdir? Testo Taylan kaç yaşında, nereli?

TESTO TAYLAN KİMDİR?

Testo Taylan gerçek adıyla Taylan Özgüç Danyıldız, 30 Ekim 1997'de dünyaya geldi. Sosyal medyada eğlenceli içerikleriyle tanınan ünlü bir YouTuber ve Instagram içerik üreticisi olan Taylan, spor kariyerine powerlifter olarak başlamış ve çeşitli yarışmalara katılmıştır.

Ayrıca, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan Testo Taylan, YouTube kanalında eğlence odaklı videolar ve sporla ilgili paylaşımlar yapmaktadır.


Etiketler: #Testo Taylan #sporcu #youtuber #youtube

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