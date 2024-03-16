'The Bear' hayranlarına müjdeli haber

Üçüncü sezon çekimleri devam eden Hulu'nun sevilen dizisi The Bear'da yeni bir gelişme yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 15:25
'The Bear' hayranlarına müjdeli haber
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Hulu'nun üçüncü sezon çekimleri yapılan FX imzalı dizisi 'The Bear', dördüncü sezon onayı aldı. Yeni sezonun 2024 yılı içinde ekranda olması bekleniyor.

YENİ SEZON ONAYINI ALDI

Başrollerinde Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach ve Ayo Edebiri'nin yer aldığı 'The Bear' dizisi dördüncü sezon onayını aldı.

Ödüllü dizi, ağabeyinin ölümünün ardından restoranını devralan yetenekli şef Carmen Berzatto ve başta birbiriyle uyumsuz gözüken birtakım insanın restoranda işleri yoluna koymaya çalışmasını konu ediniyor.

The Bear 75. Emmy ödüllerinde en iyi komedi dizisi, komedi dalında en iyi erkek başrol oyuncusu, komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ve komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini kazandı.


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