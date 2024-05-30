The Bear'ın 3. sezon fragmanı yayımlandı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 20:16

Güncelleme: 30.05.2024 - 20:16

FX Networks, dizinin başrol oyuncusu Jeremy Allen White'ın geçtiğimiz haftalarda Instagram'da duyurduğu ve tanıtım videosunu paylaştığı 3. sezonun ilk fragmanını resmi olarak paylaştı.

Jeremy Allen White, dizinin yeni sezonunun 27 Haziran'da yayınlanacağını açıkladı.

Yeni sezonda, Jeremy Allen White'ın yanı sıra Sydney rolünde Ayo Edebiri, Kuzen Richie rolünde Ebon Moss-Bachrach, Marcus rolünde Lionel Boyce, Tina rolünde Liza Colón-Zayas, Natalie rolünde Abby Elliott ve Neil Fak rolünde Matty Matheson geri dönüyor. Hikaye, Richie ve Sydney'nin kontrolü ele geçirdiği "The Bear"ın stresli açılış gecesinden hemen sonra devam edecek.

Ayrıca, dizideki performansıyla Emmy, Altın Küre ve SAG ödüllerini kazanan Ayo Edebiri'nin yeni sezonda yönetmenlik yapacağı ve diziye kendi bakış açısını getireceği açıklandı.

"The Bear"ın yeni sezonunda izleyiciler, karakterlerin gelişimini ve hikayenin sürükleyici devamını heyecanla bekliyor.

İŞTE FRAGMAN



