The Office oyuncusu David Koechner tutuklandı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:13

The Office dizisinin yıldızı David Koechner, tutuklandı. The Office dizisindeki Todd Packer karakteriyle tanınan 59 yaşındaki aktör, alkollü araç kullanırken yakalandı.

Polis kayılarına göre, trafikte kararsız şekilde araç kullandığı tespit edilen Koechner, arabadıyla bir trafik tabelasına çarptı.

NTV'de yer alan habere göre; alkol testi yapılan ünlü aktör tutuklanırken, aracı da çekildi.

Dünya çapında büyük ilgi gören, Ricky Gervais’in başrolde yer aldığı The Office, BBC televizyonun aynı adlı dizisinden uyarlanan bir Amerikan dizisi.

TÜRKİYE'DE DE EN POPÜLER YAPIMLARDAN

İlk bölümü 25 Mart 2005 tarihinde yayınlanan ve 16 Mayıs 2013’e kadar 9 sezon boyunca başarıyla devam eden The Office (US) geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle izleniyor. Ülkemizde de sıkı bir fan kitlesine sahip olan dizi, Dunder Mifflin isimli bir kâğıt şirketinin Scranton şubesinin ofisinde ve dışarısında yaşananları konu alıyor.

NETFLIX'E GELİYOR

The Office (US) dizisi şu anda Türkiye’de Amazon Prime Video platformundan tüm sezonlarıyla izlenebiliyor. Ancak Netflix, önemli bir adım atarak diziyi kataloğuna ekleyeceğini duyurdu.

Ricky Gervais, Stephen Merchant ve Greg Daniels üçlüsünün yapımcı koltuğunda oturduğu The Office (US), tüm bölümleri ile 15 Ocak’ta Netflix’e eklenecek.