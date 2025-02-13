Tolga Karel Fırat Tanış'a ateş püskürdü: 'Ağzını burnunu kıracağım'

Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:08

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:08

Oyunculuğu bırakarak ABD’ye yerleşen ve lojistik sektöründe iş hayatına devam eden Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu Fırat Tanış’a yönelik sert ifadeler kullandı.

"GÖRDÜĞÜM YERDE AĞZINI BURNUNU KIRACAĞIM"

Eski oyuncu, paylaşımında takipçilerine "Gelin size gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım oyuncuyu açıklayayım" diyerek Fırat Tanış’ı işaret etti.

Karel, geçmişte yaşanan bir polemiğe atıfta bulunarak Tanış hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

Tolga Karel'in paylaşımları şu şekilde:





Bir dönemin popüler dizisi "Yaprak Dökümü" ile tanınan Tolga Karel, Survivor’a katıldıktan sonra Türkiye’yi terk etmiş ve ABD’de TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

İşlerini büyüterek kendi lojistik şirketini kuran Karel’in, Fırat Tanış ile yaşadığı eski bir tartışmayı tekrar gündeme getirmesi dikkat çekti.

Karel’in yaptığı bu paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Fırat Tanış’tan henüz bir yanıt gelmedi.