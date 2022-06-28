Tozluyaka dizisi konusu nedir? Tozluyaka dizisi oyuncuları kimler?

28 Haziran 2022 Salı, 14:59

Ali ve arkadaşlarının kendi içlerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlar ve şüphelerle dolu uzun bir geceden başka bir şeyleri yoktur. Adaletin kendilerine gelmeyeceğine inandıklarında bir mucize gerçekleşir. Kendilerine şüpheli bir kaynaktan sunulan bir mucize...

Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına başlarlar. Güçlerine cesaretleri de eklendiğinde o gizli gecenin kapılarını tek tek açmaları yeterli olacaktır. Anahtarları bulmak kolay olmayacaktır.

TOZLUYAKA 1. BÖLÜM ÖZETİ

Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatı bir gecede değişir. Sırlarla dolu uzun bir gece ve şüphelerden başka ellerinde hiçbir şey yoktur. Adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları anda ise bir mucize gerçekleşir.

Hem de şüphenin kaynağından onlara sunulan bir mucize. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Gerçeği bulmak için korkusuzca yeni hayatlarına doğru yola çıkarlar.

Cesaretlerine bir de güç eklenince geriye sadece o sır gecesinin kapılarını tek tek açmak kalacaktır. Anahtarları bulmak ise hiç kolay olmayacaktır.

OYUNCU - KARAKTER

* Emre Kınay - Kenan Yağızoğlu

* Dolunay Soysert - Derya Öztürk

* Tayanç Ayaydın - Önder

* Kaan Sezen - Ali Öztürk (Yangın Ali)

* Ecem Çalhan - Cemre Yılmaz

* Ulvi Kahyaoğlu - Berk

* Çağla Şimşek - Hazal

* Can Bartu Aslan - Sinan (Arap)

* Serra Pirinç - Zeyno

* Kadim Yaşar - Osman Akın

* Özgür Foster - Ege

* Ahmet Zavlak - Çağrı