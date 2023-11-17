Trabzon hurmasında hasat başladı! Adres Karadeniz değil...

Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:59

Güncelleme: 17.11.2023 - 14:59

Her geçen yıl üretim alanı artırılarak yakın bir gelecekte Gölbaşı ilçesinin popüler tarım ürünleri arasında yerini alacak olan "Cennet meyvesi" olarak adlandırılan hurma hasadına Gölbaşı ilçesinde başladı.

Gölbaşı ilçesi Karaburun köyünde başlayan hurma hasadına Vali Osman Varol, Tarık Buğra Seyhan, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

5 bin 500 dekarlık üretim alanı ile üretim miktarı bakımında Türkiye’de 2. sırada yer alan Gölbaşı ilçesi başlayan hurma, ilçenin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlıyor.

Vali Osman Varol ve beraberindekiler hasada katılarak hurma kopardı. Açıklamada bulunan Vali Osman Varol, “Trabzon Hurması özellikle son yıllarda popülaritesi artan bir ürün. İlimiz ise bu ürünün üretiminde söz sahibi. Özellikle Gölbaşı ilçemizde yoğunlaşan üretim her geçen gün artıyor. Adıyaman’da güzel bir tarım kültürü var. Devletimizde üretimi destekliyor. Katma değeri arttırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Geçmişte çok güzel işler yapılmış, bizlerde yeni projeler ortaya koyarak katma değeri arttıracağız” dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise, “Gölbaşı ilçemiz Adıyaman’da Trabzon hurmasının yetiştiriciliğinin lokasyon olarak yoğunlaştığı ilçemiz. Adıyaman’da 5 bin 500 dekar alanda bu yıl 10 bin ton rekolte bekliyoruz. Trabzon hurmasının pazarlama sorunu bulunmamaktadır. Hem yaş hem de kurutma yapılarak pazara sunulmaktadır” dedi.