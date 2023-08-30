TÜİK açıkladı: Kadınların en çok kullandığı sosyal medya platformu belli oldu

Yayınlanma: 30.08.2023 - 12:33

Güncelleme: 30.08.2023 - 12:33

TÜİK, Türkiye'de internet ve sosyal medya platformlarının kullanımın hakkındaki araştırmasını yayımladı. 2023 yılı verilerine göre yapılan araştırmada İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2022 yılında %85,0 iken 2023 yılında %87,1 oldu. Cinsiyet ayrımında 2023 yılında İnternet kullanım oranı; erkeklerde %90,9, kadınlarda %83,3 olarak gözlendi.

EN FAZLA ALINAN DİJİTAL İÇERIK FİLM VEYA DİZİ



Bu yılın ilk 3 ayında bireyler satın aldığı veya abone olduğu dijital içeriklere göre incelendiğinde, yüzde 30,7'si film veya dizi izleme hizmetini kullandı. Bunu, yüzde 30,1 ile müzik dinleme veya indirme, yüzde 17,7 ile yazılımları indirme (sürüm yükseltmeleri dahil) takip etti.

Çevrim içi hizmetlere göre incelendiğinde ise bu bireylerin yüzde 25'i internet sitesi veya uygulama üzerinden ulaşım hizmeti (otobüs, tren, uçak ve gemi bileti) satın aldı. Bunu yüzde 15,2 ile internet veya mobil telefon bağlantı aboneliğinin, yüzde 13,5 ile kültürel etkinliklere (sinema, tiyatro, konser, fuar ve benzeri) bilet alımının izlediği belirlendi.

İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yaptığı satın alma işleminde bir sorunla karşılaşan bireylerin oranı bu yıl yüzde 27,1 olarak kaydedildi. En fazla karşılaşılan sorunlar sırasıyla yüzde 13,6 ile teslimatın belirtilenden daha yavaş olması, yüzde 11,1 ile yanlış veya hasarlı mal/hizmet teslimi oldu.

Eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, bu yıl geçen yıla kıyasla 2,8 puan artarak yüzde 18,7'ye yükseldi. Bu oranın erkekler için yüzde 18,1, kadınlar için yüzde 19,4 olduğu tespit edildi.

EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL MEDYA PLATFORMU BELLİ OLDU



Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları yüzde 84,9 ile WhatsApp, yüzde 69 ile YouTube ve yüzde 61,4 ile Instagram oldu. Erkeklerin en fazla yüzde 88,7 ile WhatsApp, yüzde 72,6 ile YouTube ve yüzde 63,5 ile Instagram uygulamalarını, kadınların yüzde 81,1 ile WhatsApp, yüzde 65,4 ile YouTube ve yüzde 59,3 ile Instagram uygulamalarını kullandığı belirlendi.

Bireylerin kişisel verilere erişimi yönetmek amacıyla en fazla kullandıkları yöntem yüzde 41,8 ile internet sitelerinin kişisel verilerin güvenliğini sağlama konusunda sahip olduğu özellikleri kontrol etme oldu. Bunu yüzde 36,2 ile kişisel verilerin reklam amaçlı olarak paylaşımına izin vermeme ve yüzde 31,1 ile kişisel verileri vermeden önce internet sitesinin veya uygulamaların gizlilik politikasını okuma takip etti.