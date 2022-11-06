Tulsa filminin konusu ne, oyuncuları kim?

06 Kasım 2022 Pazar, 12:05

Tulsa, yönetmenliğinde Stuart Heisler, senaryosunda ise Frank S. Nugent ve Curtis Kenyon olan, 1949 yapımlı dram türündeki bir Western filmidir.

TULSA FİLMİNİN KONUSU NE?

Babası çiftçi olan cesur bir kız, babası öldükten sorna onun petrol imparatorluğunu kurmak ister. Kız, kazanma hırsıyla yanıp tutuşur ve zamanla acımasız biri olur. Fakat bir süre sonra hatalarını görmeye başlar.

TULSA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Susan Hayward

Robert Preston

Chill Wills

Pedro Armendáriz

Ed Begley

Lloyd Gough

Harry Shannon

Lola Albright

Jimmy Conlin

TULSA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Tulsa filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.