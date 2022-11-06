Tulsa filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1949 yılında vizyona giren Tulsa filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Tulsa filminin konusu ne? Tulsa filminin oyuncuları kim? Tulsa filminin IMDb puanı kaç?
Tulsa, yönetmenliğinde Stuart Heisler, senaryosunda ise Frank S. Nugent ve Curtis Kenyon olan, 1949 yapımlı dram türündeki bir Western filmidir.
TULSA FİLMİNİN KONUSU NE?
Babası çiftçi olan cesur bir kız, babası öldükten sorna onun petrol imparatorluğunu kurmak ister. Kız, kazanma hırsıyla yanıp tutuşur ve zamanla acımasız biri olur. Fakat bir süre sonra hatalarını görmeye başlar.
TULSA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Susan Hayward
Robert Preston
Chill Wills
Pedro Armendáriz
Ed Begley
Lloyd Gough
Harry Shannon
Lola Albright
Jimmy Conlin
TULSA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Tulsa filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlenmiştir.
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