Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yaşayan Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel(74), bu sabah hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:04
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel hayatını kaybetti
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Uzun süredir kanserle mücadele eden Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel’in cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye’ye getiriliyor.

Uzel’den gelen acı haberi yakın dostu Sedef I·ybar “Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın en iyi arkadaşı kaybettim bugün. Bir yerlerde yeniden buluşuncaya kadar Yüksel abla” şeklinde duyurdu. 

Hürriyet’in aktardığı habere göre, kızı Arzu ve torunu Nur Kemal’le birlikte Güney Afrika’da mutlu bir hayat sürdüğünü söyleyen Yüksel Uzel’in geçen yıl bir beyin ameliyatı daha geçirdiği haberleri basına yansımıştı.


Yüksel Uzel hayatını kaybetti

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