Türker İnanoğlu kim, kaç yaşında ve nereli? Usta yönetmen Türker İnanoğlu neden hastaneye kaldırırldı?
Sinema dünyasının dev isimlerinden olan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun hayatı ve neden hastaneye kaldırıldığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türker İnanoğlu kim, kaç yaşında ve nereli? Usta yönetmen Türker İnanoğlu neden hastaneye kaldırırldı? İşte ayrıntılar...
Sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olan Türker İnanoğlu, Türk sinemasına uzun yıllar boyunca emek vermiş bir yönetmen ve yapımcıdır. Türk sinemasının gelişmesinde büyük rol oynayan Türker İnanoğlu'nun hayatı ve neden hastaneye kaldırıldığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türker İnanoğlu kim, kaç yaşında ve nereli? Usta yönetmen Türker İnanoğlu neden hastaneye kaldırırldı? İşte ayrıntılar...
TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?
Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu’da dünyaya geldi. Babası Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım’dır. Sezer ve Berker adında ikiz kardeşleri vardır. Kardeşi Sezer henüz 3 aylıkken ölmüştür. İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da, lise ve yüksek eğitimini İstanbul'da tamamladı. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Ardından sinema mesleğine geçti. 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi.Türker İnanoğlu, oyuncu Filiz Akın'la yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra ise 1974 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlendi. Bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı oldu.
TÜRKER İNANOĞLU'NUN KARİYERİ NASIL BAŞLADI?
Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1960 yılında yaptığı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle yönetmenliğe başladı.
1960 yılında Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu.
1979’da Ulusal Video şirketini, 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu. Çok sayıda televizyon yapımlarına imzasını attı.
Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Şişli’de Kent Sineması, Kavacık’ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir.
2005 yılında ise İstanbul Maslak’ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açmıştır.
TÜRKER İNANOĞLU NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?
Türker İnanoğlu'nun vefat ettiği yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen durum, Cüneyt Özdemir'in yaptığı açıklamayla netlik kazandı. Usta yönetmenin neden hastaneye kaldırıldığına dair bir açıklama gelmedi fakat Cüneyt Özdemir, Türker İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını ve yaşadığını belirtti. Özdemir, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu'nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz." şeklinde açıklama yaptı.
TÜRKER İNANOĞLU'NUN FİLMLERİ NELERDİR?
Türker İnanoğlu hem yapımcı hem yönetmen olarak sayısız filmde yer aldı. Bunlardan bazıları ise aşağıdaki gibidir:
1960: Cambaz Kızın Aşkı
1960: Köyde Bir Kız Sevdim
1960: Küçük Kahraman
1961: Doğmadan Ölenler
1962: Belki Bir Sabah Geleceksin
1962: Kalp Yarası
1962: Senden Ayrı Yaşayamam
1962: Kiralık Koca
1963: Bahriyeli Ahmet
1964: Bekarlık Sultanlıktır
1964: Meyhaneci
1964: Mirasyedi
1965: Satılık Kalp
1965: Yankesici Kızın Aşkı
1966: Bar Kızı
1966: Efkarlıyım Abiler
1966: İdam Mahkumu
1966: Kaderin Cilvesi
1966: Milyonerin Kızı
1966: Ölmek mi Yaşamak mı
1966: Suçsuz Firari
1967: Ağır Suç
1967: Ayrılık Saati
1967: Kardeş Kavgası
1967: Namus Borcu
1967: Osmanlı Kabadayısı
1967: Paşa Kızı
1967: Zehirli Hayat
1967: Pranga Mahkûmu
1967: Silahlı Paşazade
1967: Bekar Odası
1968: Arkadaşımın Aşkısın
1968: Benim de Kalbim Var
1968: Hırsız Kız
1968: Sabah Yıldızı
1968: Tahran Macerası
1969: Efkarlı Sosyetede
1969: Son Mektup
1970: Fadime
1970: İşportacı Kız
1970: Yarım Kalan Saadet
1971: Saadet Şehri
1971: Fadime Cambazhane Gülü
1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1973: Soyguncular
1977: Bizim Kız
1987: Gönülden Gönüle
1987: Hafız Yusuf Efendi
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