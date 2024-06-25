Türkiye’de geliştirildi, ABD’de koruma altında alındı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 18:01

Güncelleme: 25.06.2024 - 18:03

ABD’de GDO’suz pazarda satışına başlanan, üstün lif kalite değerlerine ve yüksek verim potansiyeline sahip olan MAY558 pamuk çeşidi, Haziran 2024 yılı itibariyle ıslahçı hakları koruma altına alındı.

Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri neticesinde; adaptasyon kabiliyeti yüksek, kuraklık ve zorlu üretim şartlarına toleranslı, hastalık ve zararlılara karşı dayanımlı, verim potansiyeli ve lif kalite değerleri yüksek çeşitleri pazara sunuyor.

Adaptasyon kabiliyeti, hastalık dayanımı, kuraklık gibi stres faktörlerine toleransı ile iyi performans gösteren MAY558, hasatta gösterdiği yüksek verim ve üstün lif kalite değerleriyle üreticilerin beğenisini kazandı.