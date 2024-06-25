Türkiye’de geliştirildi, ABD’de koruma altında alındı

MAY558' isimli pamuk çeşidi, Amerika Birleşik Devletleri’nde koruma altına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 18:01
Türkiye’de geliştirildi, ABD’de koruma altında alındı
Abone Ol google-news

ABD’de GDO’suz pazarda satışına başlanan, üstün lif kalite değerlerine ve yüksek verim potansiyeline sahip olan MAY558 pamuk çeşidi, Haziran 2024 yılı itibariyle ıslahçı hakları koruma altına alındı.

Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri neticesinde; adaptasyon kabiliyeti yüksek, kuraklık ve zorlu üretim şartlarına toleranslı, hastalık ve zararlılara karşı dayanımlı, verim potansiyeli ve lif kalite değerleri yüksek çeşitleri pazara sunuyor.

Adaptasyon kabiliyeti, hastalık dayanımı, kuraklık gibi stres faktörlerine toleransı ile iyi performans gösteren MAY558, hasatta gösterdiği yüksek verim ve üstün lif kalite değerleriyle üreticilerin beğenisini kazandı.

 


MAY558 haberleri ABD haberleri pamuk haberleri

İlgili Haberler

Hisarcık’ta hasat devam ediyor: Kilosu 18 TL’den alınmaya başlandı...

Hisarcık’ta hasat devam ediyor: Kilosu 18 TL’den alınmaya başlandı...
Isparta'da hasat başladı: 300 milyon dal rekolte bekleniyor

Isparta'da hasat başladı: 300 milyon dal rekolte bekleniyor
Hasat sona erdi: Sezon boyunca yaklaşık 12 bin ton gül elde edildi! Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'i burada gerçekleşiyor...

Hasat sona erdi: Sezon boyunca yaklaşık 12 bin ton gül elde edildi! Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'i burada gerçekleşiyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler