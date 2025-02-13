Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşadı: Eypio'dan 'babalık' açıklaması

Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:54

Güncelleme: 13.02.2025 - 10:55

Rap müziğin sevilen isimlerinden Eypio, gerçek adıyla Abdurrahim Akça, üçüncü kez baba oldu.

Geçtiğimiz haftalarda bir kız çocuğu daha dünyaya gelen ünlü isim, mutluluğunu "Geldi 3. prenses Anka" sözleriyle dile getirdi.

"Günah Benim", "Naim" ve "Gömün Beni Çukura" gibi şarkılarıyla tanınan Eypio, bir dönem O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyeliği de yapmıştı. Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan sanatçı, kızları ve ailesi hakkında konuştu.

41 yaşındaki rapçi, minik kızı Anka'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Annesiyle beraber, emiyor. Kucakta olmayı çok seviyor, yatağa bırakınca ağlıyor" dedi.

"BABAM ÇOK KURALCIYDI"

Ceyda Düvenci'nin ablalar hakkındaki sorusuna da yanıt veren sanatçı, "Ablalar çok iyi. Büyük olan 13 yaşında, kardeşine şöyle bir baktı geçti. 8 yaşındaki ise daha ilgili, nöbetçi gibi başında bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kalabalık bir ailesi olduğunu belirten Eypio, "Babam çok kuralcıydı. Bu sebeple kızlarım ve kardeşlerimle daha yakın bir ilişki kurmaya çalışıyorum" dedi.

Ailede her şeyin bir şekilde kendisine geldiğini belirten sanatçı, bu duruma alıştığını da dile getirdi.