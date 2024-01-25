Ünlü oyuncu Belçim Bilgin'den itiraf: 'Adımı değiştirmeyi düşünüyorum'

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, geçirdiği kaza sonrası adını değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:29
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin'den itiraf: 'Adımı değiştirmeyi düşünüyorum'
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Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, konuk olduğu NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programında belini kırdığı kazayı anlattı.

Belçim Bilgin geçirdiği kazayı şu sözlerle anlattı:

"Kapadokya'da üç gün geçirdiğim bir dolunay ritüeli sonrası dönerken, arabadaki kimseye bir şey olmadı, benim belim kırıldı. Oradan ağlayarak İstanbul'a gelip, İstanbul'da 6 ay hiç hareketsiz yattığım bir dönemdi... Şu an iyiyim çok şükür." 

Kaza sonrası zor bir süreç geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu, Ceyda Düvenci'nin "Bir mahlasın varmış artık, öyle mi?" sorusu üzerine ismini "Be" olarak değiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

Bilgin, "O şöyle oldu, Bel, Bel, Bel diye kısaltılınca Belçim yerine, daha henüz olmadı ama düşünüyorum. 'Be!' İngilizce 'be' yani, olmak fiilinden geliyor. Çünkü bence isimlerimizin bir önemi yok. Bir şekilde burada bedenlenmiş bir tecrübe yaşıyoruz ama bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik? Yoksa ismime çok aşığım" ifadelerini kullandı.


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