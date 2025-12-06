Ünlü oyuncu Celil Nalçakan kaza geçirdi: Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı!

"Poyraz Karayel", "Bir Aile Hikayesi", "Kardeşlerim", "Sustalı Ceylan" ve şimdilerde ise "Rüya Gibi" dizisinde rol alan oyuncu Celil Nalçakan, trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yanlış bilgilerin yayılmaması için olayı “birinci ağızdan” aktardığını ifade etti.

KAZAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kazaya ilişkin araç görüntülerini de paylaşan Nalçakan, şunları kaydetti:

"Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda.”