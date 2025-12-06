Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan kaza geçirdi: Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan kaza geçirdi: Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı!

6.12.2025 10:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan kaza geçirdi: Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, trafik kazası geçirdi. Nalçakan, yaşadığı trafik kazasını sosyal medya hesabından duyurarak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"Poyraz Karayel", "Bir Aile Hikayesi", "Kardeşlerim", "Sustalı Ceylan" ve şimdilerde ise "Rüya Gibi" dizisinde rol alan oyuncu Celil Nalçakan, trafik kazası geçirdiğini duyurdu.

Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yanlış bilgilerin yayılmaması için olayı “birinci ağızdan” aktardığını ifade etti.

KAZAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kazaya ilişkin araç görüntülerini de paylaşan Nalçakan, şunları kaydetti:

"Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bende hiçbir şey yok, turp gibiyim. Karşımızdaki kardeşimiz de turp gibi. Benim hem asistanım hem biraderim olan kardeşim de turp gibi... Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda.”

Image

Image

İlgili Konular: #kaza #oyuncu #Celil Nalçakan

İlgili Haberler

Usta oyuncu Zihni Göktay huzurevinde görüntülendi: Son hâli görenleri üzdü
Usta oyuncu Zihni Göktay huzurevinde görüntülendi: Son hâli görenleri üzdü Efsane oyuncu Zihni Göktay’ın, eşini kaybettikten sonra evi de yıkılınca Maltepe’de bir huzurevine yerleştiği, sosyal medyada paylaşılan bir video ile ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırılmıştı: Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi!
Ünlü oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırılmıştı: Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi! Geçen çarşamba günü evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi.
Üzerine ağaç devrilmişti... Oyuncu İbrahim Yıldız'ın yaşam mücadelesi sürüyor
Üzerine ağaç devrilmişti... Oyuncu İbrahim Yıldız'ın yaşam mücadelesi sürüyor Şiddetli rüzgârda üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kritik bir ameliyata alınacağı bildirildi.