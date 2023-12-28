Ünlü oyuncu Mesut Akusta ölümden döndüğünü anlattı: 'Hocam yumruk attı'

Yayınlanma: 28.12.2023 - 19:34

Güncelleme: 28.12.2023 - 19:34

Karagül, Börü, Babil gibi yapımlarda yer alan oyuncu Mesut Akusta sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin yaptığı ‘Bambaşka Sohbetler’ programına konuk oldu.

Akusta, ortaokul döneminde yaşadıklarını anlattı.

‘HOCAM KAFAMA YUMRUK ATTI’

Akusta, “Afyon’da orta ikideyken beyin kanaması geçirdim, hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan…İlk komaya okulda giriyorum, sonra beni hastaneye götürüyorlar, iyi gibiyim derken sonra gece yarısı yeniden komaya giriyorum. Doktorlar diyor ki ‘Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara’ya götürmeniz lazım” diye konuştu.

‘OKUL HAYATIM ORADA BİTTİ’

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

“Beni apar topar Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne Beyin Cerrahi Bölümü’ne götürüyorlar, orada tedavi görüyorum… O dönem de futbol oynuyordum, bırakmak zorunda kaldım. Hiçbir şey yapamaz hale geldim. Çünkü beynime darbe alamam. Sonra okul hayatım orada bitti. Ankara’ya taşındıktan sonra da bir sürü iş yaptım. Ablam, ağabeyim Ankara’da yaşıyordu. Halk Eğitim Merkezi vardı, beni oraya teknik ressamlık kursuna gönderdiler. 8 ay sonra sertifika almaya gittim ve ‘tiyatro kursu kayıtları başlamıştır’ yazılı ilanı gördüm. Çok heyecanlandım, ablamdan beni buraya da göndermesini istedim. Oyunculuğa Ankara’da çocuk tiyatrosu ile başladım.”