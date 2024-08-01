Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in Urla'daki evi yanma tehlikesi geçirdi

Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:45

Güncelleme: 01.08.2024 - 13:45

Şarkıcı Aslı Zen, Urla'daki evinin yakınındaki ormanda başlayan yangının şehir merkezine yaklaşmasıyla alevlerin ortasında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Zen, Jandarmadan aldığı acil uyarı üzerine evini boşaltmak zorunda kaldı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, ormanda başlayan yangının evinin bulunduğu siteye doğru yaklaştığını belirten Aslı Zen, "Şu an panik haldeyiz. Urla'da yangın çıktı evimize çok yakın bir yerde. Allah, korusun. Site olarak önlemimize alacağız, çok dibimizde yangın. Kendimizi evin içinde kapattık, dışarıda kül yağıyor. Uçak ve helikopterler çalışıyor. Hayvanlarımızı kafesledik, bahçe sulamaları açıldı, bütün site çıkış kapıları açıldı. Dua ederek bekliyoruz. Ben son ana kadar kalacağım, kızımı araçla göndereceğim. Hem evimi hem doğayı korumak için yardım etmek istiyorum. Kolay değil çok zor" dedi.

Sonraki paylaşımında yangının kontrolden çıktığını belirten şarkıcı, "Evlerimizi boşaltmak zorundayız. Jandarma ve itfaiye evlerimizi boşaltmamızı istedi acil şekilde. Eve veda ettim. Umarım bıraktığım gibi bulurum" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

Ekiplerin müdahalesiyle saatler sonra yangının söndürüldüğünü ve kontrol altına alındığını açıklayan Aslı Zen, gece yarısı evine geri döndü. Zen, yangın evlerine sıçramadan söndürüldüğü için de ekiplerin yanına giderek teşekkür ettiğini söyledi.

