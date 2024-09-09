Ünlülerden okulun ilk günü paylaşımları: 'Bizim gözlerde yaşlar tabii yine...'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 14:35

Güncelleme: 09.09.2024 - 14:35

Doğa Rutkay, çocuklarının ilk gününden esprili bir paylaşım yaptı. Eşi Kerimcan Kamal'ı paylaşan oyuncu "Biri daha başladı okula bakın" notunu düştü.



Uraz Kaygılaroğlu, "Baba, okul ortamları çok değişti..." notuyla paylaştım yaptı.



Melis İşiten:





Fettah Can ile evli olan şarkıcı Cansu Kurtçu şu ifadeleri kullandı.

"Ah benim güzellerim, canlarım... Zaman ne hızlısın... 2. Sınıf... Bizim gözlerde yaşlar tabii yine… Tüm çocuklarımıza hakettikleri sağlıklı, huzurlu bir yıl dilerim. Mutlulukla, keyifle geçsin. Zihinleri açık, akılları, vicdanları hür olsun. Hadi bakalım zil çaldı."

Gamze Erçel, kızı Mavi'nin fotoğrafını "Bütün çocuklarımızın okul hayatı çok güzel geçsin" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak "Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Uraz Kaygılaroğlu, "Baba, okul ortamları çok değişti..." notuyla paylaştım yaptı.



Ünlü oyuncu Burcu Kara oğlu ile verdiği poza şu notu düştü:

"Bol ağlamalı bir gün. Ali'im ikinci sınıf oldu. Herkese bakıyorum böyle günlerde istemsiz bir şekilde. Büyük küçük herkesin kaygısı, heyecanı, sevinci, endişesi. Her çocuğun ailesi ,doğduğu yer, kaderi nasıl farklı! Hepsine dua edip, iyilikler diledim bol bol. İyi insanlarla karşılaşsınlar ve iyi insan olsunlar inşallah. Hepimizin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun."