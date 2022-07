Usta oyuncu Mona Hammond 91 yaşında hayatını kaybetti

07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:11

BBC dizisi EastEnders'taki Blossom Jackson rolüyle tanınan Britanyalı oyuncu Mona Hammond, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hammond, birçok tiyatro, TV dizisi ve filmde rol almıştı.

MONA HAMMOND KİMDİR?

Mona Hammond, Jamaika doğumlu Britanyalı bir tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

EastEnders'taki rolüne 1994 yılında başlamış, 1997'de diziden ayrılmıştı. Hammond 2010'da 2 bölümlüğüne başka bir rolle yeniden diziye dönmüştü.

Tiyatro kariyerinde ise Royal National Theatre'da The Crucible, Peer Gynt, Fuente Ovejuna, Macbeth gibi prodüksiyonlarda yer aldı.

Televizyonda yine The Sweeney, Juliet Bravo, Coronation Street'te de oynadı. Ayrıca Doctor Who, Death in Paradise, The Bill and Last of the Mohicans'ta da ikincil rolleri canlandırdı.

Sinemada ise Coriolanus, 10,000 BC, Kinky Boots, Manderlay gibi filmlerde boy gösterdi.