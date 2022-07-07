Usta oyuncu Mona Hammond 91 yaşında hayatını kaybetti
Eastenders ve Desmond dizileriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Mona Hammond, 91 yaşında hayatını kaybetti.
BBC dizisi EastEnders'taki Blossom Jackson rolüyle tanınan Britanyalı oyuncu Mona Hammond, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Hammond, birçok tiyatro, TV dizisi ve filmde rol almıştı.
MONA HAMMOND KİMDİR?
Mona Hammond, Jamaika doğumlu Britanyalı bir tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
EastEnders'taki rolüne 1994 yılında başlamış, 1997'de diziden ayrılmıştı. Hammond 2010'da 2 bölümlüğüne başka bir rolle yeniden diziye dönmüştü.
Tiyatro kariyerinde ise Royal National Theatre'da The Crucible, Peer Gynt, Fuente Ovejuna, Macbeth gibi prodüksiyonlarda yer aldı.
Televizyonda yine The Sweeney, Juliet Bravo, Coronation Street'te de oynadı. Ayrıca Doctor Who, Death in Paradise, The Bill and Last of the Mohicans'ta da ikincil rolleri canlandırdı.
Sinemada ise Coriolanus, 10,000 BC, Kinky Boots, Manderlay gibi filmlerde boy gösterdi.
Video Haberler
- Avcılar'da yol verme kavgasında sürücü bıçak çekti
- Avcılar balıkçı barınağında 7 tekne alev alev yandı
- Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı!
- İstanbul'da sağlıklı çalışanına saldırı!
- 'Sarallar' operasyonunda yeni gelişme
- Ucuz halıya hücum!
- İstanbul'da dehşet: Annesinin boğazını bıçakla kesti
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Silivri'deki yangında rant iddiası
- Hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Doktoru katledip, intihar etti
- Ankapark davası sonuçlandı
- Peker'den art arda paylaşımlar
- Karakaya'nın öldürülmesine yayın yasağı!
- Üniversiteyi eleştirdi, dekan sahneden indirmek istedi
- 'Dayanacak gücüm kalmadı...'
- Binali Yıldırım için harekete geçildi
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Mehmet Cengiz 'sessiz kalmak' istedi