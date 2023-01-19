Usta oyuncu Tarık Pabuçcuoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: 'Pişman değilim'

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:25

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:29

Bir dönem yer aldığı ‘Hayat Bilgisi’ isimli diziyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Tarık Papuççuoğlu, 360 Derece programına konuk oldu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu ve YouTube'da yayınlanan programda konuşan usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu, 29 yıllık eşinden neden boşandığını ve yıllar sonra neden bir araya geldiklerini anlattı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Kalaycıoğlu'nun "Eşinizle yıllar sonra neden yolları ayırdınız?" sorusuna cevap veren Tarık Pabuççuoğlu şu sözleri sürdürdü:

"Eşimle şiddetli geçimsizliğimiz olmadı. Ben aşık oldum. Aşık olmak ihtiyacı hissettim. 29 yıl sonra başkasına aşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi. 50 yaş civarında bütün erkeklerde bu oluyor. Kimi bastırıyor kimi altında eziliyor kimi de tamamen koparıyor. Ama mutlaka bütün erkeklerde oluyor. Benim de başıma geldi. Eşimle kol kola mahkemeye gittik. Eşim bu durumu olgun karşılamış göründü. Bir kadının bunu olgun karşılaması mümkün değil"

"ARAMIZDA KOPMA OLMADI"

Ayrıldıktan sonra eşiyle bağlarını koparmadığını ve aşık olduğu genç kadınla 8 yıl birlikte olduğunu söyleyen Pabuççuoğlu, "Boşandıktan sonra eşimle hiç kopmadık. Her dakika görüşerek neye ihtiyaçları varsa ilgilendim. Aramızda hiç kopma olmadı. Çocuklarımda tasvip etmedi ama doğal karşıladı. Aşık olduğum kişi de çok düzgün, sevecen ve oldukça gençti. 8 sene birlikte olduk ve bitti. Onunla evlilik ve çocuk düşünmedim" İfadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ ARKADAŞ OLMUŞUZ"

Usta oyuncu, "8 sene başkasıyla birlikte olduktan sonra eşine döndüğünde nasıl karşılık verdi?" sorusu üzerine de şöyle devam etti:

"Eşim o kapattığı kapıyı çok aşındırtmadı. Bana çok doğal geldi. Bunu kime söylesem kabul etmiyor ama bana olabilir gibi geliyor. Bu süreçte çok şeyi fark ettim. Biz eşimle geçen 29 senede çok iyi arkadaş olmuşuz. Arkadaş olmayı beceremeyen çiftler kopuyor. Benim hayattaki en yakın arkadaşım eşimmiş. İkinci kez barışınca eski eşim evlilik istemedi. Eşimle tekrar evlendiğim eskiye döner miyim diye düşündüm."