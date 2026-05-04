Uyku sırasında hücresel yenilenme: 'Kefir ve chia' ikilisinin gece boyunca süren faydaları...

Kas gelişimi ve toparlanma genellikle sabah kahvaltılarındaki yulaf kâselerine veya antrenman sonrasına odaklanır; ancak vücudun asıl şantiyesi biz uyurken çalışır.

UYUMADAN BİR SAAT ÖNCE TÜKETMEK YETERLİ

Yatmadan birkaç saat önce tüketilen bir bardak kefir, içerdiği zengin probiyotiklerle mikrobiyomu onarım moduna geçirirken, yavaş sindirilen kazein proteini sayesinde kaslara gece boyu kesintisiz bir yapı taşı sağlar.

Bu güçlü sıvıya eklenen chia tohumu ise, midede jelimsi bir form alarak hem kan şekerini dengede tutar hem de hücresel yenilenme için gereken omega-3 yağ asitlerini sisteme pompalar.

Uzmanlar, gün boyu yorulan iskelet sistemini ve sindirim yolunu resetlemek için bu ikilinin kusursuz bir uyku öncesi ritmi olduğunu belirtiyor. Ertesi güne kas yorgunluğuyla değil, tamamen onarılmış ve hafiflemiş bir bedenle uyanmanın sırrı, bu iki doğal mucizenin gece mesaisinde gizli.