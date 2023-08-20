Uykunuzu hafife almayın: İyi uyuyanlar daha uzun yaşıyor!

Yayınlanma: 20.08.2023 - 13:53

Güncelleme: 20.08.2023 - 13:54

Gün içinde kendinizi uykulu hissedebilir ya da sabahları yataktan kalkmak size çok zor gelebilir. Muhtemelen kaliteli uyku uyuyamadığınız için bunları yaşıyorsunuz.

Bu, kahve ihtiyacından daha ciddi bir sorun olabilir. Yeni bir araştırma, iyi bir gece uykusunun hayatınıza nasıl yıllar katabileceğini gösteriyor. Bulgular, herhangi bir nedenden kaynaklanan ölümlerin yüzde 8 kadarının kötü uyku düzenine atfedilebileceğini ve daha sağlıklı uyku alışkanlıklarına sahip olanların erken ölme olasılığının giderek azaldığını kanıtlıyor.

BU BEŞ FAKTÖRE SAHİPSENİZ DÜŞÜK RİSK GRUBUNDASINIZ

Çalışmada, bireysel ve birleşik uyku faktörleri ile ölüm arasındaki ilişkiyi incelemek için 1997'den 2018'e kadar 172.000'den fazla katılımcının Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi'nden ve 31 Aralık 2019'a kadar Ulusal Ölüm Endeksi kayıtlarından elde edilen veriler kullanıldı.

Araştırmacılar, uykuyla ilgili beş faktörü kullanarak bir uyku düzeni puanı oluşturdu ve düşük riskli grupları belirledi:

Günde 7 ila 8 saat uyku

Haftada iki kereden daha az uykuya dalma güçlüğü

Haftada iki kereden daha az uykuya dalma sorunu

Uyku hapı kullanmamak

Haftada en az beş gün dinlenmiş olarak uyanmak

Araştırmacılar, herhangi bir sebepten ölme riskinin yaklaşık yüzde 8'inin kötü uyku düzeninden kaynaklandığını tahmin etmektedir. Beş düşük riskli uyku faktörünün tümüne sahip olan 30 yaşındakiler, hiçbir düşük riskli uyku faktörüne sahip olmayanlara kıyasla erkekler için yaklaşık 5 yıl ve kadınlar için yaklaşık 2,5 yıl daha uzun bir yaşam beklentisine sahipti.

Tüm faktörlere sahip olanların herhangi bir nedenden ölme olasılığı yüzde 30, kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılığı yüzde 21, kanserden ölme olasılığı yüzde 19 ve kalp hastalığı veya kanser dışındaki nedenlerden ölme olasılığı sıfır ila bir faktörü olanlara göre yüzde 40 daha az bulunmuştur.

7-8 SAAT UYKU ÇOK ÖNEMLİ

Herkesin farklı uyku rutinleri, tercih ettiği farklı uyku ve uyanma saatleri vardır. Önemli olan zamanı tutarlı tutmaktır. Genel olarak günün 16 saatini uyanık, 8 saatini ise uykuda geçiriyoruz. Ve bu 8 saatte iki katına çıkardığımız yorgunluk ve stresi onarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ortalama 7-8 saatlik kesintisiz bir uyku son derece önemli.

Daha iyi bir uyku için;

Her gece aynı saatte yatın ve sabah aynı saatte uyanın.

Egzersiz yapmak için

Yatmadan 1-2 saat önce ışıkları kısın, ekran ışıklarını kısın

Yatmadan 5-6 saat önce kafeini azaltın

Yatağa girdikten sonra 30 dakika boyunca uyuyamazsanız, ılık bir duş alın.

Odanızı karanlık, sessiz ve serin yapın

KALP SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Amerikan Kalp Derneği kısa süre önce kalp sağlığını ölçmek için değerlendirilen yedi temel unsura uykuyu da ekledi. Kalp sağlığı kontrol listesi artık "çekirdek 8" olarak adlandırılıyor çünkü araştırmalar uzun zamandır uyku sağlığının kalp sağlığı için önemli olduğunu gösteriyor.

YETERSİZ UYKU GENEL SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATIYOR

Uyku süresi kadar uyku kalitesi de önemlidir. Yeterince uyuduğunuz halde gün içinde kendinizi yorgun ve uykulu hissediyorsanız, uyku apnesi gibi sorunlar açısından muayene olmanızda fayda vardır. Ayrıca, gün içinde sık sık kestiriyorsanız, bu gece iyi uyuyamadığınızın bir işaretidir. Öte yandan araştırmalar, sık uyuklamanın daha yüksek hipertansiyon ve felç riski ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.

İYİ UYUMAMAK VÜCUDU STRESE SOKAR

Uyku, sağlığın her yönünü etkileyen bir faktördür.

İyi uyuyamamak vücudu aşırı miktarda stres hormonu kortizolün salgılandığı bir stres durumuna sokar. Temel kortizoldeki bu artış, kan damarlarının zayıflamasına ve kalp hastalığına yol açabilecek iltihaplanmaya neden olur.

Ayrıca, kötü uyuduğunuzda, aktif olma olasılığınız azalır ve sizi obezite riskine sokan besleyici yiyecek seçimlerinden vazgeçme olasılığınız artar. Bağışıklık sistemi en iyi geceleri çalışır, bu nedenle sürekli yetersiz uyku enfeksiyon riskini artırır. Yetersiz uyku ayrıca anksiyete ve depresyon yaşama olasılığını da önemli ölçüde artırır.