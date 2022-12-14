Uzmanı uyardı: 'Telefon bağımlılığı kalp hastalıklarına neden olabilir'

14 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Adnan Kaya, teknoloji bağımlılığının kalp hastalığı ve farklı hastalıklarla ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Modern yaşam tarzının gün geçtikçe insanları daha az hareket etmeye ittiğini belirten Kaya, günlük yaşam rutininde olan yürüyüş, arkadaşlarla grup oyunları, sohbet gibi temel etkinliklerin ya sanal ortama ya da kapalı spor salonlarına taşındığını, bu değişimde internet ve akıllı telefonların kilit rol oynayarak insanların sağlığını kötü yönde etkilediğine dikkat çekti.

"HASTALIĞIN CİDDİYETİ BİLİNMELİ"

Kalp damar hastalıklarının kanser de dâhil olmak üzere tüm hastalıklardan daha fazla ölüme neden olduğunu dile getiren Kaya, “Toplam ölümlerin yüzde 30 kadarını kalp damar hastalıkları oluşturmaktadır. Kalbimiz tüm vücudumuzu besleyen bir pompa olarak çalışırken kendi ihtiyaçları, koroner damarlar dediğimiz damarlar tarafından karşılanır. Temelde 3 damar ve dallarından oluşan bu damar ağı da yaşlanma ile birlikte damar sertliği dediğimiz bir süreçten geçerler. Damar sertliği kabaca damarın içinden geçen kan ve benzeri maddelerin (kolesterol) damarı içeriden oksitleme, paslandırma sürecidir diyebiliriz. Olay damarın en içi tabakası olan endotelin altında oksijen ile oksitlenmiş kolesterolün birikmesi ve vücudumuzun bu olaya yangı ile cevap vermesidir” diye konuştu.

"TANSİYON VE KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİNE DİKAT EDİLMELİ"

Sürecin gelişimine değinen Doç. Dr. Kaya, “Doğuştan itibaren damarlarımızda başlayan bu süreç ailevi yatkınlık (genetik faktör), tansiyon yüksekliği, diyabet, kolesterol yüksekliği, obezite, sigara içimi, alkol alımı, sedanter yaşam ve sağlıksız beslenme gibi faktörlerinde varlığında hızlı bir şekilde ilerleyerek erkeklerde 40’lı yaşlarda kadınlarda menopozdan sonra komplikasyonlarla kendini göstermektedir. Bu komplikasyonlar göğüs ağrısı, kalp krizi, ani kardiyak ölüm şeklinde olabileceği gibi şikâyet olmadan bir damarın tam tıkanması veya kalp yetmezliğine kadar değişebilmektedir” şeklinde konuştu.

KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUNMANIN YOLLARI

Kalp damar hastalıklarının önlenmesinde en önemli unsurun yaşam tarzı değişikliği yapılması olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kaya, şunları söyledi:

“Yaşam tarzı değişikliği ile diyetten doymuş yağların çıkarılması, basit karbonhidratların azaltılması, katı yağların (margarin) çıkarılması, sigara ve alkolden uzak durulmasını kast ediyoruz. Yeşil sebze, meyve ve zeytinyağının sık kullanıldığı Akdeniz tipi beslenme alışkanlığı kazanılması ve günlük 45 dakikalık bir yürüyüş yapılması önemlidir. Yaşam tarzı değişikliğinin yanında yüksek tansiyonun, diyabetin ve kolesterol yüksekliğinin tedavisinin güncel yönergeler çerçevesinde yapılması ve varsa kilonun azaltılması ile damar sertliği artış hızında azalma, hatta geriye dönme sağlanabilir.”

OBEZİTEYE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Özellikle Kovid-19 pandemisi ve akıllı telefonun yoğun kullanımının getirdiği hareketsizlik sonucunda alınan kiloların kalıcı kilolar haline geldiğine dikkat çeken Kaya, “Bu durum toplumda obezite artışına sebep olmuştur. Dolayısıyla alınan kilolar tansiyon ve şeker hastalarının takiplerinde aksamalar, kan basıncı ve kan şekeri yüksekliği ile acil servislere başvuruları artırmıştır. Daha önce tek ilaç ile kontrol altında olan kan basıncı kombinasyon tedavilerine yükseltilmiş, aynı şekilde kan şekeri yüksekliğini kontrol etmek için ek ajanlar gerekmiştir” açıklamasında bulundu.