Uzmanından baharda kilo sorununa karşı enginar, tere ve brokoli önerisi

Yayınlanma: 29.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 07:00

Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, bahar aylarında sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Kış aylarından bahar aylarına geçerken havalarda tutarsızlık görüldüğünü dile getiren Uka, “Bu durum insanları birçok farklı açıdan olumsuz etkiler. Bu süreçte özellikle kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, baş ağrısı, enerji düşüklüğü ile kendini hissettiren bahar yorgunluğu ve mide-bağırsak problemleri görülmektedir. Bu durum da kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. Bahar yorgunluğu vücudumuzun bir tür uyum sağlama sürecidir. Baharla gelen bu değişikliklerden sağlıklı ve doğru beslenmeyle kurtulabilirsiniz” diye konuştu.

"AĞIR VE YAĞLI YEMEK TÜKETİLMEMELİDİR"

Bahar aylarında sindirimi kolay ve kalorisi düşük yiyeceklerden oluşan ana ve ara öğünlerden oluşan besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Uka, “Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayan ve artan vitamin-mineral ihtiyacının karşılanması için koyu yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, mor sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Geceleri ağır ve yağlı yemek tüketilmemelidir. Kızartılmış, baharatlı, asitli, acılı, salamura besinler tüketilmemelidir. Aşırı şeker tüketiminden kaçınılmalıdır. Su tüketiminizi artırın. Sağlıklı bir bağırsak florası için probiyotik (kefir, probiyotik yoğurt) ve prebiyotik (soğan, sarımsak, kurubaklagiller vb.) besinler tüketilmelidir” şeklinde konuştu.

Uzm. Dyt. Uka, bahar aylarında en sık yapılan beslenme hatalarını ise şöyle sıraladı:

“Az su içmek,

Tatlı ve hamur işleri aşırı tüketmek,

Düzensiz saatlerde beslenmek,

Ekmeği tamamen kesmek,

Aşırı çay ve kahve tüketmek,

Kızartılmış ürünleri, ızgara veya fırınlanmış besinlere göre daha fazla tercih etmek.”

"SEBZE VE YEŞİLLİKLER TÜKETİLMELİDİR"

Ramazan ayının ardından daha sık öğün tüketebileceğimize değinen Uka, bahar aylarında kilo almamak için şu bilgileri paylaştı:

“Taze sebzeler tüketilmeli. Baharın gelişiyle birlikte enginar, tere, brokoli, lahana ve kereviz taze bezelye, dereotu, sakız bakla, marul, maydanoz, taze soğan, roka, taze sarımsak, biberiye, madımak, nane, semizotu, pancar, kuşkonmaz, şalgam ve havuç, kurubaklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek taze sebze ve yeşillikler tüketilmelidir. Her gün mutlaka 1 porsiyon sebze tüketimine özen gösterilmelidir. Taze meyve ve kuruyemişler tercih edebilirsiniz. Özellikle mevsim meyvelerinden can eriği, çilek ve çağla ve ceviz, badem, fındık, yer fıstığı gibi güçlü bir antioksidan özellik taşıyan E vitamininden zengin yağlı tohumlara iftardan sonraki ara öğününüzde yer verebilirsiniz. Aşırı tatlı tüketimine dikkat edilmelidir. Haftada ikiyi geçmemek şartıyla çikolatalı, şerbetli, hamurlu tatlılar yerine, kilo alımını önlemek için enerji yoğunluğu düşük olan; muhallebi, kazandibi ve keşkül gibi sütlü tatlılar veya incir, kuru hurma, kuru kayısı gibi şeker isteğini bastıran kuru meyveler tercih edilmelidir.”