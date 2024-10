Uzun zamandır Stiff Person Sendromu'yla mücadele ediyordu: Celine Dion ve Adele sahnede duygusal anlar yaşadı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 12:19

Güncelleme: 28.10.2024 - 12:19

Dünyaca ünlü şarkıcılar Celine Dion ve Adele, Las Vegas’taki Colosseum Theater’da düzenlenen Adele konserinde duygusal anlara imza attı.

Celine Dion’un seyirciler arasında olduğunu fark eden Adele, sahneden inerek Dion’un yanına gidip ona sarıldı. Adele, 'When We Were Young' şarkısını söylerken Dion'un yanına giderek gözyaşlarına boğuldu. Celine Dion da genç şarkıcıya sarılarak teselli etti, ardından Adele’in yüzünü ellerinin arasına alıp elini öptü.

Duygusal anların ardından Adele gözyaşları içinde sahneye dönerken, Dion ise koltuğuna oturarak gözyaşlarını sildi.

Celine Dion, 2022 yılında yaşadığı Stiff Person (katı kişi) Sendromu nedeniyle sahnelere ara vermek zorunda kalmıştı. Kas sertliği ve ağrılı kas spazmlarına yol açan nörolojik sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir sahne alamayan Dion, yalnızca Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında büyük ses getiren bir performans sergilemişti. Dion, bu performanstan sonra sahneye bir daha çıkmadı.