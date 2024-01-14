Vedat Milor, son paylaşımı nedeniyle özür diledi
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, şehit haberlerinin geldiği sırada yaptığı yaptığı son paylaşım için özür diledi. Milor, "Amerika’dayım. Saat farkından dolayı gündemi geç görebiliyorum" dedi.
Player Alanı
Yemek eleştirmeni Vedat Milor, şehit haberlerinin alındığını saatlerde sosyal medya adresinde bir televizyon kanalında yayınlanan programının tanıtımını paylaşmış ve “Bu pazar konumuz döner” demişti.
Bu paylaşımından yaklaşık bir saat sonra yen bir paylaşım yapan Milor özür diledi.
Özründe şu ifadeleri kullandı:
”Arkadaşlar Amerika’dayım. Saat farkından dolayı gündemi geç görebiliyorum. Şehitlerimiz olduğunu öğrenince ben de kahroldum. Anlayışınıza sığınarak kötü zamanlamadan dolayı özür dilerim.”
Arkadaşlar Amerika’dayım. Saat farkından dolayı gündemi geç görebiliyorum. Şehitlerimiz olduğunu öğrenince ben de kahroldum. Anlayışınıza sığınarak kötü zamanlamadan dolayı özür dilerim.— Vedat Milor (@vedatmilor) January 13, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
- Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- IQ testi göndermişti: İYİ Parti'ye geçti
- 'Maksat devletimizi güçsüz göstermek'
- İngiltere'de ortalık fena karıştı!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi
- Bakandan tarikat vakfına ziyaret!