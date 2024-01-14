Vedat Milor, son paylaşımı nedeniyle özür diledi

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, şehit haberlerinin geldiği sırada yaptığı yaptığı son paylaşım için özür diledi. Milor, "Amerika’dayım. Saat farkından dolayı gündemi geç görebiliyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 15:30
Vedat Milor, son paylaşımı nedeniyle özür diledi
Abone Ol google-news
Player Alanı

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, şehit haberlerinin alındığını saatlerde sosyal medya adresinde bir televizyon kanalında yayınlanan programının tanıtımını paylaşmış ve “Bu pazar konumuz döner” demişti.

Bu paylaşımından yaklaşık bir saat sonra yen bir paylaşım yapan Milor özür diledi.

Özründe şu ifadeleri kullandı:

”Arkadaşlar Amerika’dayım. Saat farkından dolayı gündemi geç görebiliyorum. Şehitlerimiz olduğunu öğrenince ben de kahroldum. Anlayışınıza sığınarak kötü zamanlamadan dolayı özür dilerim.”


Vedat Milor özür sosyal medya

İlgili Haberler

Sosyal medyada 'patlıcan' tartışması: Mustafa Sarıgül, Vedat Milor'a meydan okudu

Sosyal medyada 'patlıcan' tartışması: Mustafa Sarıgül, Vedat Milor'a meydan okudu
Vedat Milor'den döner kıyaslaması

Vedat Milor'den döner kıyaslaması
Vedat Milor, ekranlara geri dönüyor!

Vedat Milor, ekranlara geri dönüyor!

En Çok Okunan Haberler