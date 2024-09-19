Victoria's Secret meleği Bianca Balti kansere yakalandı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:04

Güncelleme: 19.09.2024 - 10:04

Ünlü model Bianca Balti, sosyal medya hesabında kansere yakalandığını duyurdu. Bir dönemin Victoria's Secret modeli, kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.

40 yaşındaki Balti, bu süreçte yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Model, "Önümde uzun bir yol var ama bunun üstesinden geleceğimi biliyorum" dedi.

"Şimdiye kadar, kanser bana hayattaki engellere rağmen güzel şeylere tutunma şansı verdi" diyen Balti'nin üç kız çocuğu var.



"BENİ YAKINDA ÇOK SAĞLIKLI GÖRECEKSİNİZ"

Balti, kanserle mücadele ederken pozitif bir bakış açısına sahip olduğunu "Çok daha iyiyim ve bunu öğrendiğim için çok mutluyum" sözleriyle ifade etti.

Ameliyattan yeni çıktığını belirten model, kemoterapiye hazırlandığını ekledi.

Balti, "Çok iyiyim, yemin ederim. Her şey için çok, çok, çok büyük umutlarım var. Benim için endişelenmeyin ve beni yakında çok sağlıklı göreceksiniz" dedi.



Balti daha önce de sağlık sorunları hakkında açıklama yapmıştı.

Taşıdığı bir gen nedeniyle hayatı boyunca meme kanseri olma ihtimalinin yüzde 50 ve yumurtalık kanseri olma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu öğrenen model, Vogue dergisine "Bu sürecin en zor kısmı korkuydu. Teşhisi öğrenmek, işten izin almak, vücudumun nasıl görüneceğini bilmemek" demişti.



40 yaşındaki İtalyan model kariyeri boyunca Dolce & Gabbana başta olmak üzere birçok lüks marka ile çalıştı.

Model, 2005 yılında Victoria's Secret Fashion Show'da podyumda yürüdü.