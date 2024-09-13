Vikinglerden daha eski! Küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıktı: İnanılmaz derecede iyi korunmuş ok buzulların eriyen yüzeyinde bulundu

Norveç'teki eriyen buzullar, Vikinglerden daha eski, 1.300 yıllık inanılmaz derecede iyi korunmuş bir oku ortaya çıkardı. Bilim insanları, bu buluntunun küresel ısınmanın etkisiyle eriyen buzulların tarih öncesi kalıntıları gün yüzüne çıkardığını belirtiyor.

Vikinglerden daha eski! Küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıktı: İnanılmaz derecede iyi korunmuş ok buzulların eriyen yüzeyinde bulundu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 12:43

Norveç'in Innlandet bölgesindeki Lendbreen buzulu, arkeologlar tarafından uzun süredir araştırılan ve tarih öncesi kalıntıları koruyan önemli bir alan. Son olarak, bu buzulun yüzeyinde yaklaşık 1.300 yıllık bir ok keşfedildi. Viking Çağı'ndan daha eski olan bu buluntu, eriyen buz tabakasının altından çıkarılarak tarihin derinliklerinden günümüze ulaştı.

VİKİNGLERDEN BİLE ESKİ OK

Norveç'te Innlandet bölgesindeki Lendbreen buzulunda yapılan kazılar sırasında arkeologlar, 1.300 yıllık bir ok buldu. Secrets of the Ice adlı proje kapsamında çalışan buz arkeoloğu Lars Holger Pilø, bu okun inanılmaz derecede iyi korunduğunu ve bu kadar eski bir ok için ender rastlanan bir keşif olduğunu vurguladı.

Pilø, verdiği demeçte, "Bu ok, eriyen buz tabakasının daha önce hiç dokunulmamış katmanlarına ulaşıldığını gösteriyor. Muhtemelen 1.300 yıldır bu buzun altından hiç çıkmamış. Bu anlamda, tam anlamıyla zamanın içinde donmuş bir buluntu." dedi.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKIYORLAR

Elde edilen arkeolojik buluntular, küresel ısınmanın buzullar üzerindeki etkilerini açıkça gösteriyor. Pilø, buzulların erimesiyle birlikte tarih öncesi kalıntıların yüzeye çıktığını ve bu buluntuların kurtarılması gerektiğini vurguluyor.

Secrets of the Ice ekibi, 2006 yılından bu yana Norveç'in çeşitli bölgelerinde bu tür arkeolojik buluntuları kurtarıyor. Şu ana kadar 69 buzul alanından 4.000'in üzerinde arkeolojik eser elde edildi.


Etiketler: #vikingler #küresel ısınma #Ok #keşif

İlgili Haberler

Bu keşif yılın bulguları arasıda: Myra Antik Kenti ve Limanı Andriake kazılarında yeni arkeolojik kaplamalara ulaşıldı

Bu keşif yılın bulguları arasıda: Myra Antik Kenti ve Limanı Andriake kazılarında yeni arkeolojik kaplamalara ulaşıldı
Van'da 2 bin 700 yıllık keşif: 3 adet bronz kalkan bulundu

Van'da 2 bin 700 yıllık keşif: 3 adet bronz kalkan bulundu
'Kelebek bıçak satışı' cinayetinde ‘keşif’ kararı

'Kelebek bıçak satışı' cinayetinde ‘keşif’ kararı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler